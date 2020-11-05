Гороскоп на 7 ноября





Овен

Сегодня на работе Вы можете быть втянутым в различного рода конфликты. Постарайтесь не принимать чью-либо сторону, лучше займите нейтральную позицию. В противном случае Вы можете попасть под горячую руку руководства и понести наказание за то, чего не совершали.

Телец

Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы сконцентрироваться и заняться планированием новых серьезных дел. В этот день хорошо провести подготовительную работу, которая в дальнейшем сыграет большую роль в реализации планов.

Близнецы

Звезды настоятельно Вам рекомендуют сегодня не сидеть на месте, а брать инициативу в свои руки. Не допусти того, чтобы день прошел в пустую. Постарайтесь не обижать близких людей, так как все сказанное сгоряча может вернуться к Вам бумерангом.

Рак

Сегодня Ваши деловые качества могут сослужить Вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых Вы не слишком хорошо знаете. Ведите себя предельно сдержанно, не давайте воли своим отрицательным эмоциям, т.к. все сказанное сгоряча может быть направлено против Вас.

Лев

Вас ожидает много дел сегодня. Практически со всеми Вы сможете справиться, только придется постараться. Постарайтесь ко всему отнестись с полной ответственностью, так как впоследствии это зачтется Вам. Так же сегодня Вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Дева

В этот день в Вас может проснуться необъяснимое упрямство. Вы будете стоять на своем, даже ошибочном, мнении, не объясняя никому причин такого поведения. Это придется не по вкусу тем людям, с которыми вы работаете. На этой почве возможен конфликт. Чтобы избежать этого, посвятите своих коллег в проблемы, и вместе Вы сможете найти выход из сложившейся ситуации.

Весы

Данный день подходит для начала новых дел, которые рассчитаны на длительный период. Вы с легкость будете достигать договоренностей, только нужно заранее подготовиться к разговорам с людьми, от которых рассчитываете что-либо получить.

Скорпион

День будет наполнен различными соблазнами. Вам нужно четко сориентироваться и определиться, что Вы себе можете позволить, а с чем следует быть осторожнее. Возможно, Вам захочется усидеть сразу на двух стульях, но разрешить себе это смогут только самые ловкие представители данного знака. Всем же остальным придется делать выбор.

Стрелец

Сегодня звезды категорически запрещают Вам заниматься выяснением отношений, особенно с любимым человеком. Сейчас Вы можете оказаться вспыльчивыми, необъективными и нежелающими ничего слушать. Зато во всех других областях сможете преуспеть.

Козерог

То, на что Вы сейчас рассчитываете, сбудется только отчасти. С руководящими лицами не стоит вступать в дискуссию, а тем более качать права. Спокойно и четко формулируйте свои позиции и не стесняйтесь блеснуть эрудицией. В личной жизни будет гармония и комфорт.

Водолей

Никаких серьезных перемен к худшему сегодняшний день не принесет. Вы будете готовы заняться новыми делами, которые окажутся Вам по силам, да и со старыми затянувшимися делами также с легкостью справитесь. Сейчас очень благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим Вы займетесь в компании близких людей.

Рыбы

На работе сейчас могут возникнуть проблемы, справиться с ними будет нелегко. Но не стоит по этому поводу огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье