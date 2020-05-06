Гороскоп на 7 мая

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День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Регрессивное движение Меркурия может обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Водолеев существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.Сегодня вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы столкнутся с предательством и низостью. Это может привести к нервному срыву или депрессивному состоянию. Не следует слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе — три кита, на которых вам нужно строить отношения с окружающими. Постарайтесь учесть все плюсы и минусы создавшегося положения.День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность — обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Сон исполнится через неделю. Видеть зеркало — к женитьбе или интимным отношениям.День всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Исполнение желаний может привести в тупик. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с людьми. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Не все то золото, что блестит. Сон накануне — вещий на месяц.День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастает личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении с друзьями. Пусть вас это не тревожит — все наладится. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно возникнуть и в личной жизни.Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и что все, что ни делается, — к лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите: от этого зависит, что вы в конце концов получите. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят вашу мудрость.День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения, однако все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.День благоприятен для проявления милосердия, прощения, покаяния. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Во второй половине дня вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может испортить общий благополучный фон дня.День обманов, иллюзий. Возможно, что профессиональные проблемы и отношения с членами семьи изменят ваши взаимоотношения. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. Постарайтесь не вымещать злобу на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно обострить отношения с партнером или друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все наладится.