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Гороскоп на 7 июня


Овен

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Неожиданное известие может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить Ваше текущее служебное или общественное положение.

Телец

Не исключено, что сегодня Вы попадете в немилость к руководству или к коллегам, и только находчивость и предусмотрительность помогут исправить ситуацию. Избегайте скоплений народа.

Близнецы

Проявите собранность и осмотрительность – низкий жизненный потенциал и неблагоприятное расположение планет не позволят Вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.

Рак

День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Лев

Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесет некоторое разочарование. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Дева

Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Весы

Вероятно, сегодня от Вас потребуется принятие важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания или претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить или усовершенствовать. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставить на более подходящее время.

Скорпион

День благоприятный для начала нового дела. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что не останется незамеченным начальством или коллегами. Возможно, Вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали Вас.

Стрелец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит Вашу кажущуюся мягкость, посчитает Вас излишне застенчивыми и попытается взвалить на Вас обременительные обязанности.

Козерог

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской внешней холодности, может помешать достижению цели. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Водолей

Звезды рекомендуют женщинам-Водолеям умерить склонность к экстравагантным поступкам – желание быстрого успеха угрожает нервным срывом. Мужчины-Водолеи должны уделить больше внимания близкому человеку или детям. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к повышенному тону или силе авторитета.

Рыбы

Сегодня Вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны нападки со стороны партнеров. Пусть это Вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом, Вы можете получить от него выгоду.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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