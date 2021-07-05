Гороскоп на 7 июля

Овен
Благоприятный день для достижения желаемого. Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что Вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать по пустякам. Если Вас будут мучить несправедливое отношение и проявление грубости, то нужно просто отдалиться от неприятных Вам людей. Попробуйте философски подойти к возникшей проблеме.
Телец
Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны. Возможно, вы узнаете много нового и интересного. Особенно благоприятным этот день окажется для Тельцов-подростков. За состояние здоровья можно не опасаться.
Близнецы
Вас ждет обычный трудовой день. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если Вы посвятите себя творчеству, то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. От упрямства и раздражительности Вы можете перейти к благодушию и уступчивости. Ваша жертвенность по отношению к самым близким людям удивит многих. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады общению с Вами.
Рак
Этот день благоприятен для пополнения бюджета. Возможно, что сегодня Вас оценят по достоинству. К Вам будут прислушиваться. Не останутся без внимания Ваши предложения и разработки. Но работать с деловыми бумагами сегодня не следует, по крайней мере, лучше ничего не подписывать. Работа потребует сосредоточения сил, дома от Вас будут ждать участия и заботы.
Лев
Спокойный рабочий день. Несмотря на возможные неприятные известия, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. Ваш успех будет зависеть от выдержки и справедливого решения всех сложных проблем. К Вашему мнению прислушаются. Со стороны близких возрастет к Вам любовь и уважение.
Дева
Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.
Весы
Сегодня возможно возрастание жизненных сил, что придаст Вам уверенности в своих силах. День принесет массу удовольствий, но старайтесь не терять чувство меры. Ваши надежды и планы могут поддержать влиятельные лица и высшие силы. Вам удастся избежать козней злых и жадных завистников благодаря проницательности и быстроте реакции.
Скорпион
Сегодня не стоит строить долгосрочных планов, обратите внимание только на текущие дела. Не исключено, что в ближайшее время у Вас появятся перспективные идеи, серьезные предложения и существенная поддержка влиятельных людей. Постарайтесь не потеряться в кругу бесконечных проблем. Сохраняйте бодрость и оптимизм. В отношениях с окружающими Вам нужно обратить внимание на недостаток искренности.
Стрелец
День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если Вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходимы отдых и смена обстановки.
Козерог
Противоречивый, двойственный день, богатый на сюрпризы, приятные и не очень. Будьте к этому готовы, постарайтесь держать ситуацию под контролем. Природный ум и гибкость помогут Вам избежать осложнений.
Водолей
Удачный день. Ничто не сможет омрачить Вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой – Вас заметят и Вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для Вас слишком обременительными, так как общение с этими людьми приятно для Вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта.
Рыбы
Благоприятный день для достижения большого успеха в разных деловых прибыльных операциях. Возможно выгодное деловое предложение, которое следует принять. Ваши целеустремленность и благоразумие достойны уважения. Поспешите осуществить задуманное.
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