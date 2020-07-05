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Гороскоп на 7 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 7 июля, 2020 года.

 

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

 

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Этот день символизирует обновление. В старом русском календаре он был началом нового года. Благоприятна активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Многие одинокие Водолеи встретят свою половину.

 

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День освоения новых знаний, получения информации, целенаправленной деятельности. Если Рыбы будут действовать планомерно и последовательно, то они смогут добиться успеха в самых разных областях. Исключите суетливость и неустойчивость во взглядах. Больным людям рекомендуются лечебный массаж и водные процедуры.

 

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

День несет двойственную характеристику. В первую половину дня будьте осторожны, устранитесь от коллективной работы, не принимайте никаких важных решений. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии. Во вторую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. Благоприятны супружеские отношения. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

 

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

В этот день следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, сегодня вас будет окружать общий покой и созерцательность. Не исключены обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.

 

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День благоприятный и принесет душевное равновесие, однако в коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятны обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

 

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

По всей вероятности, сегодня вас будет окружать общий покой и лень. Но радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними. Не идите на поводу эмоций. Найдите время для отдыха или любимого занятия.

 

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

В первую половину дня будьте осторожны при новых знакомствах или в общении с посторонними людьми. Ваши интеллект и магнетизм могут привлечь к вам непорядочных людей. Избегайте коллективной работы — скорее всего, сегодня вы не сможете направить общественное мнение в нужное вам русло. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии.

 

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. На службе следует быть крайне осторожным и внимательным. Это не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, так как вас могут сделать виноватым. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

 

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День подведения итогов. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Намеченные планы, контакты с партнерами, личные встречи принесут удачу и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или для финансового успеха. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

 

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День соблазнов, обольщений, провокаций. Могут сбыться самые неприятные предчувствия: травля, преследование, столкновения с опасностью. Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях. Не принимайте приглашений малоизвестных людей. Исключите гнев, агрессию. Во всем придерживайтесь чувства меры.

 

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. В коммерческих операциях следует избегать активных действий и неоправданного риска. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды.

 

 
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