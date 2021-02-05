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Гороскоп на 7 февраля


Овен

Сегодня Вам предстоит много общаться. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют от Вас некоторой хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто Вам несимпатичен. Это неблагоприятное время для рискованных финансовых операций, оформления покупок в кредит.

Телец

Сейчас идет хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить Вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Это удачное время для начала оздоровительных мероприятий, занятий спортом, смены имиджа.

Близнецы

В данный день Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Не делайте того, что могло бы увеличить риск финансовых потерь. Вы можете понести убытки при проведении безналичных расчетов.

Рак

В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не стоит принимать какие-либо решения под влиянием эмоций. Лучше временно воздержаться от важных инициатив и выдержать паузу, пока обстановка вновь не станет ясной. Будьте последовательны в своих действиях и не раздавайте заведомо ложных обещаний.

Лев

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас Вы способны принять неожиданные решения. Новые знакомства Вас заинтересуют и в конечном счете порадуют. Сегодня не следует брать деньги в долг.

Дева

Вы можете быть сосредоточены на обустройстве дома и семейных проблемах. Сегодня рекомендуется делать покупки товаров длительного пользования – купленные вещи окажутся добротными и прослужат Вам долго.

Весы

Это время подходит для воплощения в жизнь личных планов. Особенно это относится к сфере образования и здоровью. Отличное время для того, чтобы заняться улучшением своей физической формы, начать посещать бассейн. Также это хорошее время для перехода к здоровому образу жизни.

Скорпион

Занимайтесь тем, что дается легко. Сегодня Вам может понадобиться помощь. Именно друзья придут на выручку, причем об этом даже не придется их просить. Для влюбленных – это пора согласия и взаимопонимания, поэтому запланируйте что-нибудь приятное и интересное.

Стрелец

Никаких событий, способных испортить настроение, произойти не должно. Постарайтесь сами наполнить свою жизнь положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе Вы заложите, тем большую получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Козерог

Этот день не самое лучшее время для общения с окружающими людьми. Вызвано это внутренним раздражением вследствие большого эмоционального напряжения или усталости. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с деньгами. Старайтесь быть терпимее и добрее к членам Вашей семьи. А по возможности побудьте в одиночестве.

Водолей

В этот день с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых Вы не слишком хорошо знаете. Звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Сегодня возрастет вероятность инфекционных заболеваний и опасность получить травму.

Рыбы

Сегодняшний день не слишком подходит для активных действий. Если с кем-то находитесь в ссоре, найдите возможность для примирения. Не повредит забота и Вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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