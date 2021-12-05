Гороскоп на 7 декабря





Овен

Не исключено, что сегодня вы получите значительную сумму, скорее всего, как оплату ваших новаторских достижений. Сейчас у вас должно быть достаточно и денег, и сил, чтобы воплотить в жизнь свои представления об удобном жилье. Можно начинать преобразования в собственном жилище и в семье. Запланируйте на это время начало ремонта — не только косметического, но и капитального.

Телец

Сегодня Тельцы могут отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные усилия добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. Опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.

Близнецы

Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.

Рак

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям.

Лев

День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты.

Дева

Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня – обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.

Весы

Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Скорпион

Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Скорпионов. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Скорпионам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.

Стрелец

Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Правда, эти меры не слишком одобрит ваше окружение, но пусть вас это не останавливает – доверьтесь интуиции.

Козерог

День может оказаться противоречивым. В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается регресс. Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены на провал. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности – вероятны ссоры вплоть до полного разрыва отношений.

Водолей

Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в творчестве, в работе вас ждет успех. А вот в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.

Рыбы

Неблагоприятный день – день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности.