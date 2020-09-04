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Гороскоп на 6 сентября


Овен

Сегодня для Вас высока вероятность возникновения конфликтов, споров и разногласий. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. Постарайтесь спокойно собрать с мыслями и решить накопившиеся проблемы. Не допускайте со своей стороны никакой агрессии.

Телец

Спокойный день. Время для обмена информацией, новостями, поиска решений текущих задач. Не делайте того, к чему не лежит душа. Сегодня постарайтесь уделить любимому человеку больше внимания, тепла и уступчивости. Наступает хорошее время для путешествий, развлечений и вообще для смены привычной обстановки.

Близнецы

Хорошее время для постановки перед собой новых целей. Уделите внимание способам реализации этих целей, не горячитесь. Необдуманные шаги могут привести к ненужным трудностям. Будьте сдержаннее с близкими людьми, поменьше критики. 
 
Рак

Идеальное время для того, чтобы обратиться за помощью к своим родным и близким. Сегодня судьба благосклонна к Вам. Однако не торопитесь с принятием решений. Будьте сдержанными и прагматичными. Подумайте, не нервничайте, нет причин для спешки. 

Лев

Сегодня не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь не общаться с агрессивными и токсичными людьми. Не обращайте внимания, если кто-то попытается задеть вас обидными словами. Сохраняйте свой авторитет в глазах окружающих. Посвятите больше времени занятию, которое дает Вам душевное равновесие.

Дева

Будьте открытым, и Вас ожидает успех. Ваших дипломатических способностей и умения принимать верные решения хватит, чтобы найти нужные слова в общении с собеседником для того, чтобы добиться желаемого результата. Выгодное сотрудничество Вам обеспечено. 

Весы

Благоприятный день для сердечных дел. Сегодня Вы сможете проявить себя с неожиданной стороны. Следуйте поставленной цели – это даст Вам возможность улучшить свое положение. Одинокие Весы могут встретить свою вторую половинку. Дерзайте!   

Скорпион

Сегодня Вам следует вести себя сдержанно. Не рубите с плеча, чтобы не усугубить свои проблемы. Принимая важные решения, будьте внимательны и осторожны. Постарайтесь в принятии решений надеяться только на свои силы и не требуйте от окружающих слишком многого.

Стрелец

Время активных действий! Думать будете потом. Никого не слушайте. Первые порывы окажутся самыми верными. Не размышляйте и не анализируйте, больше действий, которые в будущем окажутся правильными.

Козерог

Сегодня Вам выпадет шанс реализовать давно задуманное или начать совершенно новое важное для Вас дело. Только действуйте быстро. Сегодня благоприятное время для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Возможно, сегодня Вы решите давние семейные проблемы.  

Водолей

Будьте готовы к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Будьте сдержанным и не выказывайте негативные чувства окружающим людям. Сегодня Вам лучше сконцентрироваться на делах, которые давно начаты и не завершены – будет больше пользы.

Рыбы

Не вступайте в споры и словесные перепалки, сегодня Ваши ораторские способности могут Вас подвести. Есть риск поддаться чужому влиянию. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



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