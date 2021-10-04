Гороскоп на 6 октября





Овен

Вы будете готовы к сотрудничеству и коллективной работе, настроены конструктивно для решения важных вопросов. Но есть вероятность, что ваши намерения будут нарушены не зависящими от вас проблемами или натолкнутся на неординарные действия.

Телец

В этот день вы можете встретить старого знакомого, найти давно забытые вещи. Может проснуться ностальгия по старым временам и местам вашего детства. Опасайтесь женщин, они могут вам навредить.

Близнецы

Этот день стоит провести с любимыми или в компании друзей. Лучше, если отдых будет активный. Бизнесменам могут поступить очень заманчивые деловые предложения, но их нужно обдумать.

Рак

Могут поступить очень заманчивые деловые предложения. Хороший день для начала новых любовных отношений, предложений руки и сердца. Прекрасное время для романтического ужина.

Лев

Ваш ум будет особенно острым и изобретательным. Можно проводить конференции, собрания, выступать. Возможны разного рода неожиданности. Несмотря на деловой настрой, вы целый день будете сталкиваться с проблемами.

Дева

Ваши желания могут не совсем совпадать с вашими возможностями. Поэтому вы можете не купить понравившуюся вещь. Зато сегодня вы можете познакомиться с приятным человеком. Возможно, это ваша вторая половина.

Весы

Вы сегодня можете попасть под влияние других людей, поэтому не слушайте советов и сплетен. Но и решительных действий совершать не стоит, вы слишком пассивны и пессимистичны сегодня, чтобы решить самостоятельно проблему.

Скорпион

Вы будете настроены педантично. Хороший день для анализа, проверки и наведения порядка в делах. Хороший день для водных процедур, романтических свиданий, похода в театр или кино.

Стрелец

В этот день удача будет на стороне тех, кто идет вперед, невзирая на любые преграды. Больше фантазии и настойчивости, и вы сможете добиться желаемого.

Козерог

Вы сегодня будете коммуникабельны и остроумны, а с делами могут возникнуть проблемы из-за того, что вы будете много отвлекаться на разговоры. Избегайте общения с агрессивно настроенными людьми.

Водолей

Сегодня все в ваших руках. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия, которые мешали вашему продвижению вперед. В этот день у вас будет много общения, встреч и поездок. Возможны небольшие выигрыши и доход.

Рыбы

Не допускайте нервных перегрузок, это может привести к головным болям. Будьте последовательны в своих действиях, не допускайте импульсивных поступков. Ваша неуравновешенность может напугать ваших партнеров и коллег.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.