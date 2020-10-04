Гороскоп на 6 октября





Овен

Если сегодня вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. В сердечных делах вас ожидают приятные сюрпризы.

Телец

Не спешите проявлять активность в рабочих вопросах. Наступил период, когда вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Вы можете запутаться в своих отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Держите свои слова и эмоции под контролем.

Близнецы

День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Не исключены интриги со стороны недоброжелателей, поэтому ограничьте общение с малознакомыми людьми. Постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие.

Рак

Сейчас Вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше Вас по званию или положению. Лучше добиваться своего тихой сапой. Возможны новые романтические знакомства. Однако звезды советуют во всех ситуациях не делать поспешных шагов.

Лев

Вряд ли этот день принесет Вам какие-либо серьезные перемены. Постарайтесь не вмешиваться ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных процедур, посетить косметический салон или пройтись по магазинам.

Дева

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере без прикладывания усилий. Только если будете стараться изо всех сил, тогда либо у Вас все получится, либо ваш результат станет явно заметен. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения. Обратите внимание на отношения со старшими родственниками.

Весы

Сегодня Вам следует сбавить обороты в своей решимости. Далеко не все дела можно решить быстро. Не беритесь за новые проекты, это пока не ко времени. В этот день проявите сдержанность и не показывайте окружающим, что у вас плохое настроение. Кроме того, направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.

Скорпион

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас для них самое время, так как вы будете способны принять неожиданные решения. Новые знакомства вас заинтересуют и окажутся очень приятными. В обращении с деньгами нужно проявить осмотрительность: не следует брать в долг, а если вы сами должны кому-то, лучше поторопиться отдать.

Стрелец

Пора взяться за дела, которые были отложены на некоторое время. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если Вы покажете, что готовы идти на компромисс.

Козерог

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. День располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не имеют под собой корыстных целей.

Водолей

Хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить Вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.

Рыбы

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметили на этот день, вам удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного изменить вашу жизнь.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье