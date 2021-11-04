Гороскоп на 6 ноября





Овен

Возможны осложнения в делах и в отношениях с противоположным полом, что приведет к недовольству всем и вся. Признайтесь себе в том, что вы сами являетесь причиной всех неприятностей. Ваша раздвоенность в личной жизни оказалась непосильной ношей. Вам необходимо сделать окончательный выбор.

Телец

Если сегодня вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь – выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Возможен денежный кризис – внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Уделите внимание своему здоровью и здоровью близких родственников.

Близнецы

Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуются чтение духовной литературы, посещение храма. Возрастут удачливость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в семье.

Рак

Отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Склонность к самопотаканию может обострить отношения с окружающими. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.

Лев

Будьте осторожны в принятии важных и окончательных решений. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, советам коллег – прислушайтесь к интуиции и здравому смыслу.

Дева

Эмоциональная напряженность может привести к серьезным конфликтам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия. Прислушайтесь к советам доброжелателей.

Весы

День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но не пытайтесь переложить тяжесть со своих плеч – постарайтесь решить все проблемы сами.

Скорпион

Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия – не принести никаких результатов. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с вашим собственным легкомысленным поведением. Будьте осторожны – эмоции сегодня трудно удержать в привычном русле.

Стрелец

День пассивный, может быть тяжелым. Контакты с начальством и коллегами затруднены. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу и настойчивость. Благоприятны контакты с противоположным полом. Условия успеха в личной жизни – эмоциональная гибкость и чувство такта.

Козерог

День неблагоприятный для поездок, путешествий, дальних прогулок. В сфере профессиональной деятельности назревают конфликт с руководством или кадровые перестановки. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями.

Водолей

Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика.

Рыбы

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели.

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