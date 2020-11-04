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Гороскоп на 6 ноября


Овен

Вы четко представляете свою цель и пути ее достижения. Сил и упорства у Вас хватит, чтобы активно продвинуться к ней. Возможно, сейчас кто-то будет нуждаться в Вашей помощи или поддержке. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе.

Телец

Сегодня поступившую деловую информацию проверяйте самостоятельно и никому не верьте на слово. Возможно, новые знакомства окажутся полезными в будущем. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Близнецы

Сегодняшний день посвятите наведению порядка в делах. День хорошо подходит для рутинной работы, нежели для творческого процесса. По возможности проведите конец дня за пределами города в приятной компании. Время очень удачное для дальних поездок и путешествий.

Рак

Сегодня любые вопросы пытайтесь решить мирным путем. Вы можете убедить в своей правоте нужных людей, если хорошо подготовитесь к предстоящему разговору и сможете почувствовать, что за собеседник перед Вами находится. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

Лев

Сегодня любую работу Вам нужно выполнять не спеша. Не гонитесь за количеством, так как все равно не сможете выполнить все намеченное, лучше сосредоточьтесь на качестве. Перед тем как обратиться за профессиональной или материальной помощью, тщательно подумайте, надежен ли человек, на которого упал Ваш выбор.

Дева

Особых перемен сегодня ждать не стоит. День пролетит, и Вы даже не успеете этого заметить. Сейчас лучше всего заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Вы сможете расслабиться и слегка отдохнуть.

Весы

Звезды наделили Вас достаточной силой. И сегодня Вам придется решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки. Настал благоприятный момент с ними разделаться. А если особого желания трудиться не будет, то можно провести время в приятной компании.

Скорпион

Сейчас Вы рискуете изрядно растратить свои энергетические запасы. Связано это может быть с конфликтами, возникающими на бытовой или профессиональной почве. Постарайтесь не тратить свои силы на ссоры, так как в скором времени энергия Вам понадобится для более важных целей.

Стрелец

В какой-то мере профессиональная деятельность сейчас будет Вас тяготить. Возможно, Вы ждете перемен или просто устали. Но сейчас не принимайте поспешных решений. Они могут оказаться продиктованными не голосом разума, а мимолетными эмоциями, которые в таких вопросах это не лучшие советчики.

Козерог

В профессиональной деятельности сейчас Вас ждет стабильность, если не начнете хитрить. Любая, даже самая невинная ложь будет нарастать как снежный ком. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании тех людей, с которыми Вам хорошо.

Водолей

Сейчас не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего. Для новых знакомств данный день неподходящий.

Рыбы

Сегодняшний день располагает к спокойной и размеренной работе. Никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Больше времени посвятите реализации долгосрочных планов, сейчас наступило время подходящее время. Полезно заняться физической активностью.

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