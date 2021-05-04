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Гороскоп на 6 мая


Овен

Звезды предупреждают, что Вы должны уделить внимание духовному совершенствованию, укреплению собственного здоровья и здоровья близких людей. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями. Проявите сострадание и милосердие к нуждающимся людям.

Телец

Сегодня Вам следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать Ваше здоровье.

Близнецы

Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений. Ваше положение во всех сферах жизни находится в неустойчивом состоянии: удача также вероятна, как и неудача. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

Рак

Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок в парке, водных процедур. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Во второй половине дня возможно получение приятного известия или заманчивого предложения, сулящего скорую выгоду.

Лев

Удачный день для Львов творческих профессий. Звезды сегодня сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для финансового взлета. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Возможно, следует больше времени уделить своему партнеру. Невнимательность и холодность могут обострить назревающий конфликт до крайности.

Дева

День отдыха, обретения новых источников энергии. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами: делать ремонт, благоустраивать квартиру. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Больше времени проводите на природе.

Весы

Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения. Вероятно, что Вы переоцениваете свои силы и возможности, – они не безмерны. Будьте внимательны к своим любимым. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

Скорпион

Этот день обещает значительно изменить Вашу жизнь. Избегайте любых коллективных действий и мероприятий. По не зависящим от Вас причинам может ухудшиться материальное положение семьи. Принимайте решения самостоятельно, не полагаясь на советы доброжелателей.

Стрелец

Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье. Ваша мягкость и скромность помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Вам на пользу. Во второй половине дня устройте небольшой семейный праздник, что доставит Вам и Вашим детям большое удовольствие.

Козерог

Звезды сулят Вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности, в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии Вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваши неповторимость, обаяние и уверенность в своей правоте заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Водолей

Постарайтесь побольше спать, меньше переживайте и ешьте свежие овощи и фрукты. Быстрота реакции, способность находить свежие решения – все это поможет Вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Водолеям звезды советуют обратить внимание на возникшие симптомы заболеваний.

Рыбы

Прирожденное стремление к переменам многим представителям данного знака удастся осуществить именно сегодня. Вероятно, что Вас захлестнет волна приключений и новых интересов. Большое удовольствие вы получите от смены обстановки. Возможно, Вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые будут много значить в Вашей жизни.

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