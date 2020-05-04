Гороскоп на 6 мая

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Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни взялись сегодня мужчины-Козероги, будет безуспешным. Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы — сегодня вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды.Сегодня домашние хлопоты отнимут у вас все время и силы. Вероятно, что близкие люди не разделят вашего мнения, что значительно усложнит вашу деятельность. Следует конструктивно использовать жизненные силы. Во второй половине дня женщины-Водолеи могут познакомиться с интересным человеком, который на какое-то время займет все их помыслы.День разочарований и крушения надежд. Возможно, что новым планам, связанным с поездкой или отпуском, не суждено сбыться. Осложнят ситуацию проблемы с родственниками. Вероятно, вы будете вынуждены заниматься неинтересным, рутинным делом, требующим больших затрат физических сил.Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.День размышлений, активного отдыха, планирования нового важного дела. Подумайте о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или желание новых ощущений может принести вам множество мелких неприятностей.День преобразования и трансформации космической энергии, день откровения, неожиданного поворота. Первая половина дня чревата опасностями для вашего здоровья. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми или отравления. В общении с представителями противоположного пола звезды советуют проявлять тактичность и великодушие. Встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Не исключено, что планы на будущее претерпят значительное изменение.Если сегодня вам предложат крупный контракт — соглашайтесь: даже если решение затянется, оно будет для вас весьма выгодным. Но учтите, что сейчас залог успехов — ваше близкое и дальнее окружение. Командировки, поездки и путешествия доставят вам радость. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Львам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Львам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся выгода может обернуться сокрушающим поражением.Неблагоприятное время для коллективных занятий. Все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь. Ваша вторая половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет надежный, трудолюбивый и талантливый человек.Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Весов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности.День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходим отдых и смена обстановки.Жизненный потенциал понижается, поэтому не следует проявлять активность в сфере профессиональной деятельности, заниматься коммерцией или творческими исканиями. Вероятны разочарования в личной жизни, связанные с изменой партнера либо разрывом отношений из-за обиды или ревности. Отдых в обществе близких людей, любимое увлечение снимут нервную усталость.