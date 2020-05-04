Гороскоп на 6 мая

Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
Фото: pixabay.com
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни взялись сегодня мужчины-Козероги, будет безуспешным. Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы — сегодня вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Сегодня домашние хлопоты отнимут у вас все время и силы. Вероятно, что близкие люди не разделят вашего мнения, что значительно усложнит вашу деятельность. Следует конструктивно использовать жизненные силы. Во второй половине дня женщины-Водолеи могут познакомиться с интересным человеком, который на какое-то время займет все их помыслы.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День разочарований и крушения надежд. Возможно, что новым планам, связанным с поездкой или отпуском, не суждено сбыться. Осложнят ситуацию проблемы с родственниками. Вероятно, вы будете вынуждены заниматься неинтересным, рутинным делом, требующим больших затрат физических сил.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
День размышлений, активного отдыха, планирования нового важного дела. Подумайте о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или желание новых ощущений может принести вам множество мелких неприятностей.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
День преобразования и трансформации космической энергии, день откровения, неожиданного поворота. Первая половина дня чревата опасностями для вашего здоровья. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми или отравления. В общении с представителями противоположного пола звезды советуют проявлять тактичность и великодушие. Встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Не исключено, что планы на будущее претерпят значительное изменение.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Если сегодня вам предложат крупный контракт — соглашайтесь: даже если решение затянется, оно будет для вас весьма выгодным. Но учтите, что сейчас залог успехов — ваше близкое и дальнее окружение. Командировки, поездки и путешествия доставят вам радость. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Львам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Львам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся выгода может обернуться сокрушающим поражением.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Неблагоприятное время для коллективных занятий. Все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь. Ваша вторая половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет надежный, трудолюбивый и талантливый человек.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Весов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходим отдых и смена обстановки.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Жизненный потенциал понижается, поэтому не следует проявлять активность в сфере профессиональной деятельности, заниматься коммерцией или творческими исканиями. Вероятны разочарования в личной жизни, связанные с изменой партнера либо разрывом отношений из-за обиды или ревности. Отдых в обществе близких людей, любимое увлечение снимут нервную усталость.
Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака. Астропрогноз на благополучие, здоровье, удачу
Гороскоп для знака Зодиака Овен на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на май 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на май 2020 года
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Опубликовано:
799
Гороскоп на 6 мая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...