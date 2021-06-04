Гороскоп на 6 июня





Овен



Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении Вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваши здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия.

Телец

В личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять Вашу точку зрения. Потакание собственным слабостям или излишняя мнительность может обидеть благожелательно настроенных к Вам людей. Больше доверяйте интуиции.

Близнецы

Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства – Вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать некую базу для будущего финансового взлета. Все покупки, которые Вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

Рак

Сегодня все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

Лев

Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создадут полосу отчуждения в отношениях мужчин-Львов со своими спутницами. Общение с детьми или близкими родственниками принесет женщинам-Львам успокоение и радость.

Дева

Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен в личной жизни. Однако существует опасность для здоровья. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья.

Весы

Гороскоп на сегодня предупреждает – быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как Вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход Вам вряд ли удастся. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий – большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Скорпион

Склонность к самоанализу может привести к излишнему самокопанию и погруженности в свои мысли, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Стрелец

Начинается период эмоционального обновления, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Люди, с которыми Вы познакомитесь в этот день, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Возможно, появятся новые идеи, которые повлияют на Ваши планы, однако проявите осмотрительность: не следует пытаться перевернуть мир.

Козерог

У Козерогов сегодня возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям сегодня вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл Вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое переоценить и обдумать возникшую ситуацию. Вполне возможно, что Вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд.

Рыбы

Постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия. Оставьте место для общения. Подумайте о близких, которые могут страдать от Вашей невнимательности. Проведите этот день в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе может восстановить силы.

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