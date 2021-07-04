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Гороскоп на 6 июля


Овен

Этот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание Вашего творческого и делового потенциала, хотя возможна некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений. Нужно помнить, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Ваши мудрость и проницательность помогут справиться с проблемами во всех сферах жизни.

Телец

В Вашем участии и сострадании будут нуждаться все окружающие Вас люди – коллеги, друзья и близкие. Постарайтесь не терять контроля над повседневным и обычным. Полезно начать комплекс оздоровительных мероприятий.

Близнецы

Усталость и раздражение будут сопровождаться даже озлоблением. Нельзя загонять внутрь отрицательные эмоции. Осознайте их в полной мере и возьмите под контроль. В семье возможен конфликт с детьми-подростками.

Рак

Активный трудовой день, который заставит вас окунуться с головой в работу. Благоприятно обращение к начальству с предложениями или просьбами. Вероятно, к Вам отнесутся благосклонно. Главное условие успеха – высокий профессионализм.

Лев

События этого дня и общение с окружающими Вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта. Если Вы отбросите в сторону все подозрения и проявите любовь к своим избранникам, Вы почувствуете себя на вершине блаженства. Возможно, Вы на время забудете о служебных проблемах.

Дева

День обещает быть ярким и запоминающимся. Он отмечен обостренной интуицией. Вы будете чувствовать себя хорошо, легко и непринужденно. Все покупки, которые Вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

Весы

Сегодня отношения с начальством улучшатся. Но не переоценивайте свои силы и возможности, не взваливайте на себя непосильный груз. В решении важных житейских проблем вам помогут мудрость, интуиция и независимость.

Скорпион

День благоприятен для любви. Заметно улучшатся отношения со старшими родственниками, друзьями, коллегами. Отношения между супругами станут нежнее. Вы почувствуете потребность друг в друге как никогда. Несемейные Скорпионы могут воспользоваться благоприятным расположением звезд и встретить самого главного человека своей жизни.

Стрелец

Напряженный, активный день, благоприятный для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Напористые и решительные действия, уверенное продвижение к намеченным целям следует сочетать с планированием перспективных дел.

Козерог

День связан с изменениями в личной жизни – непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворенность своими партнерами, особенно если те не отвечают Вашим повышенным требованиям. Возможно, что некоторые встретят свою судьбу.

Водолей

Рекомендуется энергично взяться за новые дела, активизировать свою деятельность в бизнесе, окончательно определиться в отношениях с близким человеком. Не стоит поддаваться скрытым эмоциям, которые могут спровоцировать нежелательные последствия. Маска внешнего спокойствия снова защитит вас от посягательств неприятелей.

Рыбы

Благоприятный день, отмеченный приливом жизненных сил. Он принесет надежды, уверенность в собственных силах, оптимистичный взгляд на будущее, желание совершенствоваться. События этого дня программируют будущее.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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