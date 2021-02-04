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  2. Гороскоп на 6 февраля

Гороскоп на 6 февраля


Овен

Сегодня Вас ждут сложные и важные дела. Правда справитесь Вы с ними превосходно. Будьте внимательнее к своему здоровью. Сейчас подходящее время для восстановления прерванных отношений.

Телец

Звезды подсказывают, что сейчас удачное время для решения вопросов с помощью других людей. Если Вам потребуется помощь, осмотритесь и подумайте, к кому из друзей или знакомых лучше обратиться. Постарайтесь в этот день найти время, чтобы отдохнуть, развлечься и тем самым пополнить запас жизненных сил.

Близнецы

Сегодняшний день подходит для наведения порядка во всех делах. Нужно проанализировать допущенные ранее промахи. Личная жизнь не доставит особой радости, поскольку может возникнуть недопонимание в отношениях с любимым. Возможной причиной будут Ваши давние невысказанные обиды.

Рак

Сегодня следует сбавить обороты: не все Ваши действия будут успешными. Сейчас нужно воздержаться от негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели: например, сделайте генеральную уборку в доме.

Лев

В деловой сфере все будет проходить по намеченному графику. Не отказывайтесь от планов, которые на первый взгляд кажутся авантюрными. Сейчас неподходящее время для откровенных бесед. Есть вероятность, что сказанное Вами будет использовано против Вас.

Дева

Этот день подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более близком контакте с членами семьи, родственниками, родителями - они уберегут Вас от опрометчивых шагов. Постарайтесь самостоятельно разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками.

Весы

При решении профессиональных вопросов будьте внимательны, усидчивы, привлеките все свои аналитические способности. Может быть довольно успешно окончена начатая ранее работа. Вероятны неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц.

Скорпион

Данный день подходит для перемен, поэтому можно смело менять все, что на данный момент Вас не устраивает. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то, взявшись за дело, Вам удастся реализовать свои замыслы.

Стрелец

Сегодня высока вероятность профессиональных ошибок, поэтому будьте как можно внимательнее. Семейная жизнь порадует теплыми отношениями со своими родными. В этот день хорошо обустраивать свой быт, начинать ремонт, делать покупки.

Козерог

Вы полны энергии, Вам захочется вершить великие дела. Любая, даже непростая ситуация разрешится удачно. Деловая активность принесет хорошие плоды. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами.

Водолей

Данный день может быть связан с какими-то неожиданностями, внезапными происшествиями, из-за которых Вам придется ломать свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которыми хотели. Сейчас идет не лучшее время для изменения своего имиджа. Ничего не меняйте кардинально.

Рыбы

Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и работой, придется сконцентрироваться, проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы. Может возникнуть конфликт с кем-то из членов семьи. Спускайте все на тормозах, поскольку победа будет не на Вашей стороне.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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