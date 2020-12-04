Гороскоп на 6 декабря





Овен

Сегодня Вас подстерегают препятствия, затрагивающие практически все сферы деятельности. Многие дела будут срываться по причинам, от Вас не зависящим. Но тупиковых ситуаций возникнуть не должно, если на первое место Вы поставите логику и терпение, а не станете поддаваться негативным эмоциям.

Телец

Если Вы все правильно будете оценивать, то день порадует. Вы добьетесь того, что раньше было не под силу. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить личную жизнь в лучшую сторону, то шанс Вам будет предоставлен.

Близнецы

На этот день ничего не загадывайте. Сейчас идет не самый удачный период. Иногда Вам будет казаться, что в каких-то вопросах Вы топчетесь на месте, а в некоторых случаях даже пятитесь назад. Конечно, оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения Вам окажется не по силам.

Рак

Постарайтесь быть предельно честными и откровенными с людьми, которые Вам небезразличны. Любой обман или фальшь не останутся незамеченными, и в самое ближайшее время правда откроется. В этот день не планируйте дел, которые потребуют от Вас больших физических или эмоциональных затрат.

Лев

В личной жизни у Вас могут произойти перемены к лучшему. Хотя не последнюю роль здесь придется сыграть Вам самим. Во всем, что касается любовных отношений, следует проявить инициативу. Не отказывайте тем, кто нуждается в Вашей помощи. Добрые поступки не останутся незамеченными, и вскоре Вы будете вознаграждены.

Дева

В этот день Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями. Сейчас идет удачное время для новых романтических знакомств. Встреча может произойти благодаря какому-либо загадочному стечению обстоятельств. Поэтому постарайтесь ничему не удивляться и быть открытыми для перемен.

Весы

Сегодня не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности сейчас не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что обещают Вам. А в целом день должен пройти в спокойном ритме, без особых эмоциональных переживаний.

Скорпион

Повремените с делами, которые вызывают затруднения, так как сейчас они, скорее всего, окажутся вам не по зубам. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к каким-либо активным действиям. Одиноким представителям этого знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь много ярких впечатлений.

Стрелец

В этот день Вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому если у Вас накопились какие-либо важные дела, лучше приступайте к их реализации. У Вас все должно получиться. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью.

Козерог

Сейчас Вы можете броситься в одну из крайностей: либо с энтузиазмом заняться созидательными делами, либо поддаться соблазну разрушения. Причем предсказать, что Вы выберете, практически невозможно. Данный период очень благоприятен для всего, что связано с любовью.

Водолей

Если в последнее время Ваш организм работал на износ, то пора бы дать ему передохнуть. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь сочными красками. От общения с людьми, которые вызывают неприязнь, нужно отказаться, даже если Вы чувствуете перед ними какие-либо обязательства.

Рыбы

Сейчас Ваш организм ослаблен, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы помочь ему. Если есть возможность, то избегайте чрезмерных физических нагрузок, поддержите силы витаминами и прогулками на свежем воздухе.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака