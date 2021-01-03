Гороскоп на 5 января





Овен

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Не следует начинать новые дела, работать с документами. Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Возможны сложности в личной жизни. Вам нужно справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.



Телец

Этот день не самый подходящий перемен в личной жизни. Все может оказаться совсем не так безоблачно, как хотелось бы. Сегодня возможны выяснения отношений с любимым человеком, поэтому не разочаровывайтесь, если выясните для себя что-то неприятное. На работе сегодня Вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Дел будет много. Лучше не вмешиваться ни в какие споры с начальством и сослуживцами, так как Вас могут сделать виноватым.





Близнецы

Сегодняшний день будет благоприятным день для Близнецов, работающих в сфере бизнеса и торговли. Вероятно заманчивое предложение, которое сулит неплохие денежные доходы. Постарайтесь никому не говорить о своих замыслах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Не исключены ссоры или напряжение в общении с близким человеком.



Рак

День будет крайне сложным в рабочих моментах. На службе сегодня Вам следует быть очень осторожным и внимательным. Работы окажется не так уж и много, но она, как никогда, будет Вас раздражать и утомлять. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как Вас могут сделать виноватым.



Лев

Противоречивый день сегодня будет у Львов. Отношения с партнерами подвергнуться проверке на устойчивость, а намеченные планы требуют пересмотра. Сегодня Вам нужно справиться с эмоциями и тщательно обдумывать свои поступки, т.к. стремление к ответственности может сыграть с Вами злую шутку.

Дева

Сегодня звезды предостерегаю Вас: будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От Вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, сейчас для этого неподходящее время. Избегайте нервного перенапряжения, больше отдыхайте.



Весы

Сегодня Вы сможете ощутите поддержку и помощь близких. Вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось в предыдущие дни. Возрастет жизненный потенциал и личное обаяние, что благотворно скажется на работоспособности и здоровье.



Скорпион

Сегодня возможна временная неудовлетворенность собой, окружающими и даже работой. Не торопитесь в выводах и действиях, иначе Ваше финансовое положение может измениться в худшую сторону. Не стоит бессмысленно рисковать, это не для вас. Имейте терпение, и удача не заставит себя долго ждать.



Стрелец

Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Стратегическое мышление, умение видеть за мелкими деталями главное, принесут высокие результаты. Некоторые непредвиденные трудности заставят Вас искать необычные пути решения проблем, нетрадиционный подход к делу. Возможно напряжение в отношениях с любимым человеком. Не делайте ложных выводов, пока все определенно для себя не выясните.

Козерог

Сегодня у Вас могут возникнуть недоразумения на работе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний Ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений.



Водолей

Сегодняшний день благоприятен для занятия своим здоровьем, начала курса лечения и профилактики заболеваний. Все, за что бы вы ни взялись, будет реализовано. Избегайте повышенных физических нагрузок и переутомления.



Рыбы

Сегодня Вас ожидает день преодоления сомнений и установления равновесия в чувствах, мыслях и поступках. Нежелательно заниматься новым, неизвестным Вам делом. Отсутствие компетенции и решительности в действиях может привести к грубым ошибкам. В кругу друзей или домашних Вам будет комфортно и хорошо.





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