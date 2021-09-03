Гороскоп на 5 сентября





Овен



Спокойный день. Провести его лучше всего с близкими друзьями за хорошим столом, где будет много домашних блюд. Не стоит участвовать в массовых мероприятиях. Домашняя атмосфера настроит вас на позитив и подарит массу приятных моментов.

Телец

Сегодня можно дать волю чувствам и страстям, но не наделайте глупостей. Не ревнуйте сами и не заставляйте ревновать любимых людей.

Близнецы

Сегодня вы будете общительны и остроумны, день хорош для вечеринок и встреч с друзьями, для совместных походов на мероприятия. Не загружайте себя проблемами и проведите время с весельем и пользой.

Рак

День подходит для того, чтобы отправиться в дальнее путешествие, он не годится для уныния и бездействия. Впрочем, путешествовать можно и мысленно, возлежа в пенной ароматической ванне и мечтая о чем-то приятном.

Лев

Сегодня вас могут обманывать в мелочах, поэтому проверяйте сдачу и следите за своим кошельком, возможны мелкие кражи. Старайтесь есть только свежую и натуральную пищу, так как есть вероятность отравления.

Дева

Не стоит резко менять свое мнение о людях, менять свои принципы. Возможно осложнение в отношениях с противоположным полом из-за непонимания. Может проявиться леность, вы можете попасть в плен своих фантазий.

Весы

Великолепный день для приобретения красивых вещей и предметов роскоши. Только подумайте, насколько они вам нужны. Удачной будет покупка косметики и одежды. Поход к парикмахеру пойдет на пользу вашим волосам.

Скорпион

Чудесный день для отдыха и веселого времяпрепровождения. Встречи с друзьями и романтические свидания, посещение театра или музея, занятие творчеством — подойдет любое занятие, которое способствует улучшению вашего настроения и восстановлению энергетики.

Стрелец

Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Козерог

Ваша коммуникабельность и общительность поможет вам установить нужные вам контакты. Но не будьте слишком доверчивы. Красивая картинка не всегда соответствует содержанию.

Водолей

Вы сегодня будете слишком щедры, открыты и общительны. Не разбрасывайтесь деньгами, экономьте, так как можете потратить больше необходимого. Покупая предметы роскоши или дорогие вещи, подумайте о бюджете.

Рыбы

Проявляйте в отношении близких и любимых людей деликатность, нежность, доброту. Избегайте агрессии и грубости в их адрес. Будьте внимательны к словам, старайтесь не язвить и не обижать окружающих.

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