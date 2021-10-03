Гороскоп на 5 октября





Овен

Будьте добрее и снисходительнее к другим, проявляйте благородство. Для восстановления энергетического и душевного баланса хорошо посетить вечером кинотеатр или художественную выставку.

Телец

Благоприятное время для непродолжительных поездок. Отнеситесь внимательно к предложениям подчиненных или коллег, направьте свою активность на бизнес, но не забывайте и о личной жизни. Благоприятны встречи с друзьями.

Близнецы

Вы будете быстры в реакциях и суждениях, но возможна некоторая взбалмошность и нервозность. Не нарушайте общепринятые нормы и законы, чтобы не вызвать отрицательную реакцию окружающих.

Рак

Вы можете оказаться перед выбором нового пути для своей карьеры. Попробуйте воспользоваться своими связями и новыми знакомствами. Не отказывайтесь от помощи друзей, даже если это просто хороший совет.

Лев

Направьте свою деловую энергию туда, где вы не боитесь взять на себя ответственность. Будьте примером для подражания, но не давите на окружающих, это может вызвать недовольство ваших покровителей. Проявляйте особую экономность.

Дева

Старайтесь не высказывать истинных чувств, это поможет вам разобраться в мотивах и намерениях окружающих. Активизируется интуиция, коммерческое чутье. Легко можно просчитать деловые комбинации.

Весы

Не смотря на то, что все дела будут удаваться, вам следует воздерживаться от слишком соблазнительных предложений. Не обольщайтесь и не принимайте фантазии за реальность. Знакомства, на первый взгляд перспективные, могут оказаться иллюзией.

Скорпион

Этот день принесет удачу тому, кто потрудится, как следует. Не бойтесь принимать решения, будьте активны, смело беритесь за новые дела. Этот день удачен для для поездок.

Стрелец

Очень легко будут достигаться поставленные цели. Вы будете полны сил и энергии, поэтому сможете сделать много дел. Хороший день для занятий спортом, встреч с друзьями.

Козерог

Этот день - везения во всех сферах жизни. Он очень удачен для романтических свиданий, подписания крупных контрактов, создания деловых союзов. Можно найти серьезного влиятельного покровителя. Особенно день хорош для творческих людей.

Водолей

Сегодня вы можете легко увидеть суть проблемы, легко найти решение трудного вопроса. Прислушивайтесь к советам, обменивайтесь информацией. Возможно получение неожиданной новости.

Рыбы

Не вмешивайтесь в чужие дела, чтобы они не стали вашими. Излишняя активность сегодня может стать причиной ссор. Возможны сплетни со стороны соседей и интриги со стороны женщин. Не делайте крупных покупок, экономьте деньги.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.