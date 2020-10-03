Гороскоп на 5 октября





Овен

Смело планируйте не сегодня принятие важных решений, проведение сложных переговоров и ответственные мероприятия. Не отказывайтесь от планов, которые кажутся на первый взгляд авантюрными. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в Вашу пользу, то взявшись за дело основательно, Вам удастся реализовать свои замыслы с успехом.

Телец

День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Деловая активность принесет хорошие плоды. Свободное время не тратьте понапрасну. Активный отдых и развлечения помогут пополнить запас жизненных сил и энергии.

Близнецы

Звезды сулят Вам сегодня необычайный прилив. Сегодня появится желание вершить великие дела. Любая, даже непростая ситуация сложится в вашу пользу. Не лишним будет сегодня заняться самоанализом и подвести итоги проделанной работы. Если есть возможность, то вторую половину дня посвятите отдыху, лучше всего за пределами города.

Рак

Будьте внимательны при решении профессиональных вопросов. Проявите усидчивость, активизируйте все свои аналитические способности. Довольно успешно удастся завершить работу, начатую ранее. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц. В финансовых вопросах будьте внимательны и осторожны, не совершайте импульсивных трат.

Лев

В этот день на работе будет все удаваться. Любое дело, за которое возьметесь, доводите до конца - это не потребует больших усилий. При подписании договоров и заключении сделок тщательно обдумываете каждый шаг. В свободное от работы время не сидите в четырех стенах, а в компании с близкими людьми проведите время весело.

Дева

Сегодняшний день идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний. Хорошее время для решения вопросов, связанных с финансами, недвижимостью или наследством.

Весы

Сегодня все будет идти по накатанной дорожке, не произойдет ничего, что Вас сильно обеспокоит. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости и несогласованности действий внутри коллектива, а так же из-за собственных амбиций. Выбирайте наиболее важные дела и расправляйтесь с ними в первую очередь.

Скорпион

Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их прилагать в том или ином направлении. Подождите, когда Вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если Вы начнете проявлять инициативу, Ваши начинания могут плохо закончиться.

Стрелец

Сегодня есть риск не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим Вы можете выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора с коллегами и начальством. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с окружающими.

Козерог

Данное время больше располагает к неспешному выполнению дел. Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры Вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

Водолей

Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно - это избавит вас от многих разочарований. Налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

Рыбы

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если в этот период поступят интересные предложения, не раздумывайте долго. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье