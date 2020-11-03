Гороскоп на 5 ноября

Овен
День пройдет в спокойном темпе. Удачными будут покупки, поэтому, если у вас есть желание что-нибудь приобрести и средства, которые позволят осуществить это желание, то не откладывайте походы по магазинам. Это поможет поднять настроение не только Вам, но и членам семьи.
Телец
Сегодня ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями. Из-за профессиональной деятельности может разгореться скандал. Проявите сдержанность и заранее позаботьтесь о том, как бы не допустить, чтоб из искры разгорелось пламя.
Близнецы
Сегодня придется потрудиться больше, чем Вы планировали. Хотя отдача будет не слишком серьезной. Если возникнет необходимость, возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Вполне вероятно, что самим Вам будет сложно справиться с грузом, навалившимся на Ваши плечи.
Рак
Благоприятное время для начала новых дел, для переговоров, встреч и построения планов на будущее. Постарайтесь день максимально загрузить делами, так как сейчас Вы способны на многое. День может стать многообещающим для всего, что связано с личной жизнью.
Лев
Постарайтесь в данное время не слишком нагружать свой организм и физически, и эмоционально. Сил и энергии в Вас будет немало, но постарайтесь избегать в этот день конфликтов и выяснений отношений. Побольше отдыхайте и следите за питанием.
Дева
Практически все, что наметите совершить в этот день, Вам удастся. Единственное, предпочтение стоит отдавать тем делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут в конечном счете оказаться тормозом или балластом. Но даже это не будет являться для Вас сильной помехой.
Весы
Если сегодня Вам поступят деловые предложения, стоит внимательно их рассмотреть, так как в них будет рациональное зерно, которое даст неплохие результаты в будущем. В данный период вам необходимо пополнить свой энергетический запас, поэтому больше бывайте на свежем воздухе.
Скорпион
Сейчас неподходящее время для того, чтобы перекраивать мир и принимать поспешные решения. Будьте готовы к тому, что Вы можете быть как на ладони у кого-либо, чьим мнением дорожите. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя бытовыми делами и проблемами. Время для активных действий пока не наступило.
Стрелец
В вашей профессиональной деятельности может сложиться довольно шаткое положение, и сделать правильные шаги окажется просто необходимо. В любых делах стоит обращаться за помощью к друзьям и коллегам. В одиночку будет сложно противостоять возникшим проблемам, а всем миром Вы справитесь.
Козерог
День благоприятен для расширения круга своих деловых знакомств. Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и Вы удачно справитесь с поставленной задачей. Но не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать или поучить. Если хотите добиться своего, то лучше просто озвучить свое желание.
Водолей
Стоит заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми из вашего окружения. Но не спешите свой приговор приводить в исполнение. Для этого время еще не настало. Сейчас Вы можете не учесть всех нюансов. Избегайте новых знакомств с лицами противоположного пола.
Рыбы
В этот день вы можете получить интересное деловое предложение оттуда, откуда меньше всего ожидаете. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте все за и против. Повременив с принятием решения, Вы сможете выиграть больше.
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