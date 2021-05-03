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Гороскоп на 5 мая


Овен

Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют большей организованности и последовательности. Вас, вероятно, ждут не совсем приятные моменты в отношениях с детьми.

Телец

Звезды сегодня не рекомендуют Тельцам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе Вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как Ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Близнецы

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период Вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить Вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

Рак

Сегодня любые Ваши действия могут обернуться против Вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

Лев

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут стоить дорого. Ничто Вас не должно отвлекать от решения глобальных задач.

Дева

Представителям данного знака сегодня можно решительно действовать во всем и не выпускать инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто.

Весы

В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Займитесь планированием своей деятельности, в результате которой вероятно улучшение социального положения. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег, иначе вероятность успеха будет равна нулю. Хороший день для представителей творческих профессий. Творческая активность принесет долгожданные результаты.

Скорпион

Жизненный потенциал Скорпионов сегодня начинает расти. Вам будет легко справиться с самыми сложными задачами, которые казались неразрешимыми. Творческие люди смогут раскрыть свой потенциал. Звезды советуют не упускать благоприятный момент для укрепления социального и материального положения. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся бесперспективными.

Стрелец

День, отражающий Вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы Ваше окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах.

Козерог

Вы можете почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных для Вас мест. Удачный день для Козерогов творческих профессий. Они смогут реализовать свои творческие устремления. Однако улучшения материального благосостояния не предвидится. Возможны неожиданные расходы.

Водолей

Будьте осторожны. Хотя у Водолеев нет прямых врагов, вероятно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. В общении с коллегами и старшими родственниками соблюдайте сдержанность. Держитесь подальше от слишком активных и деятельных людей. Водоворот жизни может захватить Вас и подчинить чужому влиянию.

Рыбы

Звезды расположены к Вам сегодня благосклонно. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Сегодня к Вам вернутся давно забытые чувства. В семье будут царить нежность и любовь.

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