Гороскоп на 5 июня





Овен



День откроет перед Вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий – успех принесут только индивидуальные занятия. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Телец

День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Возникшие проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

Близнецы

Увлеченная работа или деятельность, требующая большого физического напряжения, может основательно подорвать ваши силы, а стремление добиться успеха – негативно сказаться на самочувствии. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость.

Рак

Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет Вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшейся ситуации. Не исключено, что Ваше служебное или общественное положение пошатнется: не принимайте это близко к сердцу – все со временем образуется.

Лев

День обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем.

Дева

День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день звезды рекомендуют Вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной Вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки.

Весы

Сегодня вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми, которые закончатся не в Вашу пользу. Вероятно серьезное упущение в работе с Вашей стороны, что негативно скажется на авторитете. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Скорпион

Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны – только Вы сами сможете помочь себе.

Стрелец

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

Козерог

Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Неблагосклонное расположение звезд предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Постарайтесь критично отнестись к собственным возможностям и приспособиться к новым обстоятельствам.

Водолей

Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, Вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые затраты. Неблагоприятны супружеские отношения – конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Допущенные сейчас ошибки будет очень трудно исправить.

Рыбы

Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на Ваши дела. Не исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень Вашей работы или Вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Возможно, сегодня Ваша личная жизнь отразится на профессиональной деятельности, что повлечет за собой определенные перемены в Ваших отношениях с партнером.

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