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  2. Гороскоп на 5 февраля

Гороскоп на 5 февраля


Овен

День может оказаться напряженным из-за несговорчивости окружающих Вас людей. Но не позволяйте им втянуть Вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации, едва ли Ваши усилия увенчаются успехом.

Телец

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями и даже для общения с малознакомыми людьми. Все это подарит немало приятных минут.

Близнецы

Если в этот день Вы будете нуждаться в моральной поддержке, не раздумывая обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на вашу проблему с неожиданной стороны. Благодаря этому Вы сумеете найти быстрое и простое решение.

Рак

День не располагает к напряженной работе. Недоброжелатели могут плести интриги за Вашей спиной, поэтому не следует им давать поводов для сплетен. Можно делиться своими проблемами с близкими людьми, обсуждать интересующие темы, строить совместные планы на будущее.

Лев

Сегодня могут возникнуть ситуации, которые потребуют Вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Дева

Попробуйте восполнить недостаток энергии, который, возможно, Вы будете чувствовать в это время. Для этого освободите шкафы и ящики от старых вещей, которыми не собираетесь больше пользоваться. Очищение окружающего Вас пространства приведет к усилению энергетики организма.

Весы

Проявите активность на работе, займитесь поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов.

Скорпион

Сегодня может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если Вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь. Прежде нем вспылить, подумайте, насколько важны для Вас существующие отношения, поскольку в данный период они на грани краха.

Стрелец

Это прекрасное время для творческих увлечений, коллекционирования и хобби. Также неплохо ввести в свою жизнь регулярные физические нагрузки. Демонстрируйте желание работать, общительность и дружелюбие. Если хотите завязать отношения с понравившимся человеком, берите инициативу в свои руки.

Козерог

Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть Вас на интересные идеи, которые принесут на удивление эффективные результаты.

Водолей

Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками, если они у Вас есть. Старайтесь уделять здоровью больше внимания. Начните с режима дня, перестаньте засиживаться далеко за полночь за компьютером или перед телевизором, и Вам не придется с трудом просыпаться по утрам, чтобы идти на работу.

Рыбы

Необходимо ответственно относиться к выполнению своих обязанностей как на работе, так и дома. Нужно демонстрировать активность, способность находить выход из любых ситуаций, заниматься ранее начатыми делами, из которых хотя бы часть неплохо завершить уже в ближайшее время. Этот день благоприятен для учебы, для встреч со старыми друзьями, одноклассниками и для расширения кругозора.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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