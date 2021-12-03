Гороскоп на 5 декабря





Овен

Сегодня многие представители этого знака могут слишком сильно привязаться к своим избранникам, что, к сожалению, доставит, больше страданий, чем радости. Контролируйте свое поведение и эмоции.

Телец

День благоприятствует семейным отношениям. Тельцы могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут легко ввязаться в авантюру. Нежелательны путешествия и планирование, переписка, контакты, приобретения. Займитесь физической нагрузкой, уборкой в доме.

Рак

Вероятно, что сегодня отношения с родственниками и членами семьи упрочатся, их успехи порадуют вас. Если у вас имеются враги, недоброжелатели, которые мешали вам жить, можете успокоиться - в ближайшее время они вам не навредят.

Лев

Тенденции этого дня стимулируют у Львов повышенную чувствительность, потребность в психологической регенерации. Полезны водные процедуры. Благоприятны основательность и серьезность в действиях, денежные операции, строительство, творческие планы.

Дева

Критический день. Вас может огорчить заболевание, упадок сил, непорядочность окружающих. Не многим сегодня удастся избежать ссор в семье. Надо отказаться от того, что вам не свойственно. Не следует суетиться, лучше психологически раскрепоститься, по необходимости контролировать свое поведение. Необходимо рассчитаться со всеми долгами.

Весы

Многие Весы отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых. Кроме того, вам предстоят неизбежные расходы, которые тоже вызовут неудовольствие окружающих. Неурядицы в семье вовсе не означают, что вы должны руководствоваться в своих поступках их мнением. Будьте решительны и настойчивы.

Скорпион

Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Лекарства также могут быть опасными, если не соблюдать дозировку. Вероятна ссора с близкими: вы поймете, что идеализировали их. Не следует много есть. По возможности сведите к минимуму употребление алкоголя. Избегайте импульсивных решений.

Стрелец

Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

Козерог

Благодаря событиям этого дня, вы посмотрите на себя уже совсем другими глазами, узнаете, насколько сильно способны любить и насколько глубоко можете переживать. Ваши чувства, гармонично выраженные и открытые, могут помочь достичь вам взаимопонимания с самым близким человеком. А признание своей вины разрушит преграды в отношениях с теми, с кем вы долго были в ссоре.

Водолей

Крайне неблагоприятный день. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по данным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут отличаться непредсказуемостью. Возможны конфликты из-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие.

Рыбы

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Остерегайтесь романтических приключений – они могут иметь нежелательные последствия. Не следует идти на поводу своих страстей. Избегайте резких высказываний или разговора в повышенных тонах, иначе ситуация обострится до предела. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную агрессию.