Гороскоп на 4 января





Овен



Сегодня вам не захочется выходить за пределы своего жилища без крайней необходимости. Займитесь наведением порядка, созданием уюта или просто отдыхайте. А вот раздавать указы, контролировать близких и заниматься бурной деятельностью точно не стоит. От рискованных действий и авантюр тоже стоит отказаться – Вы сможете добиться своего мягкими методами, без серьезных потерь.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам не торопиться. Выделяйте на каждое дело достаточное количество времени, не спешите что-либо сказать или сделать, и тогда день пройдет отлично. Доверьтесь интуиции, и она подскажет Вам, когда придется действовать молниеносно, а когда – медленно и дотошно. В личной жизни все тоже неспокойно – работа может ударить по отношениям.

Близнецы

Ваше будущее в ваших руках. Поменьше суеты и тревоги. Стройте планы на будущее, договаривайтесь с людьми. Также можно активнее вносить перемены в настоящее. А вот сжигать мосты и рвать отношения сегодня – плохая идея. Люди и связи пригодятся Вам в скором времени. Не стоит бояться сложных и серьезных задач – даже если они не поддались вашим коллегам, вы можете справиться с ними на ура.

Рак

Смело смотрите вперед, обдумывайте все до мелочей и не делайте резких движений. Сейчас Вам нужно хорошенько подготовиться к будущим переменам, продумать все сценарии развития, прежде чем выстраивать свою жизнь так, как хочется. Кстати, прошлое сегодня тоже может напомнить о себе – ваши неверные действия откликнутся неприятностями именно в это сложное время.

Лев

Осторожнее с эмоциями сегодня – Ваша нервная система может подвести. Лучше занимайтесь только любимыми делами, медитацией или больше спите – Вашему организму необходим отдых. А если хочется общения, выбирайте максимально спокойных оппонентов или проверенных друзей. И не забывайте о чувстве юмора, чтобы время от времени разгружать обстановку. Кстати, сейчас полезно обсуждать с близкими будущее во всех красках.

Дева

Звезды говорят: общение – ключ к успеху. Чем больше Вы сегодня будете взаимодействовать с окружающими, тем чаще будете слышать комплименты и интересные предложения. Кстати, разговоры могут изменить ситуацию и в рабочем коллективе – с кем-то вы можете подружиться, а с кем-то – взяться вместе за глобальный проект или мелкие задачи. Очень многое в этот день может сложиться не по вашему сценарию, но не стоит расстраиваться.

Весы

Сегодня Вам удастся избежать фатальных ошибок, уйти от неприятностей или даже схватить удачу за хвост. Поэтому все дела, которые намечены на этот день, завершатся успешно. Не бойтесь браться за что-то новое и знакомиться с авторитетными людьми – сейчас получится все. Тем более, что ваша харизма в этот день способна околдовать каждого.

Скорпион

Сегодня смело махните рукой на стереотипы и пробуйте то, чего Вам давно хотелось. Не бойтесь рисковать и вести себя нестандартно – именно это сейчас притянет к Вам удачу. Также звезды советуют не сдерживать свою эмоциональность – можно признаться в чувствах, высказать то, что давно. В работе тоже все нестабильно – постарайтесь сконцентрируйтесь на самых важных делах, чтобы завершить их вовремя.

Стрелец

Финансы сами будут идти к вам в руки сегодня. Главное – не отпугнуть их ленью или расточительством. Не рекомендуется сегодня выходить из зоны комфорта, т.к. негативные события извне могут сильно ударить по вашему душевному равновесию. Хотя в целом настроение дня нельзя назвать позитивным, но везение будет сопровождать Ваш весь день – вопользуйтесь этим.

Козерог

Сегодня стоит быть активнее, изобретательнее и смело отвечать на все вызовы судьбы. Вы сможете справиться со всеми проблемами, если не будете медлить и отвлекаться на долгие раздумья. Звезды советуют чаще обращать внимание на мелочи – сейчас они будут играть очень важную роль. Вечер лучше провести спокойно, в одиночестве.

Водолей

Многие желания и мечты могут исполниться сегодня. Подумайте, какие из Ваших грез решаются быстро и не требуют серьезных вложений. План по их реализации созреет быстро. Также звезды советуют заводить знакомства с интересными людьми, от которых можно получить выгоду. Это не говорит, что абсолютно все ваши мысли должны быть корыстными, но и воспользоваться открывшимися возможностями тоже можно.

Рыбы

Рационализм и факты помогут выйти Вам победителем из любого спора сегодня. Эмоции же могут испортить ваш боевой настрой не только на диалог, но и на день в целом, поэтому держите себя в руках. Вообще, любую информацию сегодня стоит пропускать через призму критического мышления – далеко не все, что вы услышите, будет иметь качество, значение и пользу. Также звезды советуют пользоваться теми возможностями, которые влекут за собой немало проблем – в конечном итоге вы выиграете куда больше, чем потратите.

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