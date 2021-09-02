Гороскоп на 4 сентября





Овен



Постарайтесь этот день распланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. В общении с детьми и родственниками старшего поколения будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.

Телец

Неблагоприятное время для коллективных занятий. Все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь. Ваша вторая половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет надежный, трудолюбивый и талантливый человек.

Близнецы

Благоприятный день. Возрастет удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятно улучшение финансового положения. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Следует подумать об отдыхе и путешествиях.

Рак

Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Правда, эти действия не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Во второй половине дня вам не удастся избежать ссор и недоразумений. Помните, что любовь и терпение – залог мира и покоя в семье.

Лев

День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Будьте осторожны: велика вероятность конфликтных ситуаций с окружающими людьми. Возможно, вечером вы сумеете решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на какие испытания, постарайтесь сохранять спокойствие.

Дева

День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как вы теперь в состоянии все преодолеть. Повышенная работоспособность заставит сегодня ваших сослуживцев удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. Вечер этого дня запомнится встречей со старым другом.

Весы

День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Не давайте необдуманных обещаний. Постарайтесь отложить визиты и поездки. Попробуйте повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве.

Скорпион

День несет двойственный, противоречивый характер. Первая его половина окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, осуществления крупных приобретений, заключения сделок. Во вторую половину дня возможны неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, воспринимайте все случившееся спокойно.

Стрелец

Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Эмоции будут перехлестывать через край. Ваши действия вам кажутся правильными, но это не так. Самочувствие резко ухудшится. Конец дня чреват пессимистическими настроениями и даже депрессией. Переключите внимание со своих проблем на проблемы близких вам людей.

Козерог

Этот день обещает быть ровным, благоприятным. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели. День благоприятный для поездок, командировок, путешествий. Удачный также для общественных деятелей, юристов, медиков.

Водолей

В первую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Вторая половина дня благоприятна для гармоничных супружеских отношений. Всей семьей отправляйтесь в бассейн или спортзал. Выбирая, каким видом спорта заняться, помните, что профессионала из вас не получится, а потому не усердствуйте слишком.

Рыбы

Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Общение и деловые контакты не принесут вам удовлетворения. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным, так как диагноз будет для вас полной неожиданностью.

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