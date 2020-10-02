Гороскоп на 4 октября





Овен

Сегодня могут возникать ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Можно делиться с близкими своими проблемами, обсуждать интересующие темы, строить совместные планы на будущее. Однако не стоит быть слишком навязчивым, это может вызвать неприязнь у окружающих.

Телец

День будет напряженным. Старые нерешенные проблемы могут напомнить о себе. Отнеситесь к этому спокойно, не стоит нервничать, принимайте твердые взвешенные решения и проблемы отступят. Конец дня обещает быть приятным во всех смыслах.

Близнецы

Этот день может оказаться для Вас довольно напряженным из-за раздражительности и несговорчивости окружающих. Прежде чем вспылить, подумайте, насколько Вы дорожите существующими отношениями, поскольку в данный период Вы способны их разорвать, и потом они уже никогда не восстановятся.

Рак

Будьте энергичными, общительными и дружелюбными. Если в свой адрес Вы услышите слова критики, не обижайтесь. Обдумайте сказанные слова, возможно в них есть доля правды. Старайтесь быть объективным. Гните свою линию лишь в том случае, если убедитесь, что к вам незаслуженно придираются.

Лев

Сегодня Вам может понадобиться моральная поддержка или просто одобрение окружающих. Не раздумывая, обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на вашу проблему с неожиданной стороны, и благодаря этому Вы сумеете найти быстрое и простое решение.

Дева

Сегодня неподходящее время для откровенных бесед. Сейчас лучше больше слушать и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Есть вероятность того, что информация, полученная в процессе разговора, будет искажена и использована против Вас. Зато день может стать многообещающим для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.

Весы

День подходит для наведения порядка во всех делах. Нужно проанализировать допущенные ранее промахи. Личная жизнь не доставит особой радости, поскольку может возникнуть недопонимание в отношениях с родственниками. Возможной причиной будут ваши давние невысказанные обиды. Звезды рекомендуют постараться разобраться в себе и в Вашем отношении к окружающим.

Скорпион

Сегодня Вас ждут важные и непростые дела. И справитесь Вы с ними блестяще. С точки зрения личных отношений, день благоприятный, общение с близкими будет радовать. Если Вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, то сделайте это без сомнений – время как нельзя подходящее.

Стрелец

Чтобы решить все вопросы, связанные с и личной жизнью, с и работой, сегодня придется проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы. Высока вероятность того, что не получится достигнуть взаимопонимания с любимым человеком, и это может привести к ссоре. Постарайтесь быть объективным.

Козерог

Сегодня Вам будет трудно сконцентрироваться на поставленных задачах. Мысли будут уводить Вас в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Возможно, Вы переутомились за последнее время. Дайте себе время на отдых, отвлекитесь на любимые занятия.

Водолей

В данный период предстоит много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют от Вас изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто Вам несимпатичен. Старайтесь бережно относиться к близким.

Рыбы

В это время Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. В любви сейчас придется больше отдавать, чем получать. Будьте более внимательны к тем, кто Вам дорог.

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