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Гороскоп на 4 мая


Овен

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. Сегодня нельзя проявлять жадность, чрезмерную осмотрительность, подозрительность. Доверьтесь близким людям.

Телец

Положительные тенденции этого дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Хороший день для путешествий, отдыха на природе. Нельзя суетиться и придавать значение мелким неприятностям.

Близнецы

Положение звезд в гороскопе на сегодня для Близнецов указывает на вероятность финансовых потерь или неудач в сфере профессиональной деятельности. Не исключены скрытые ловушки, поставленные вашими недругами. Хороши уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами.

Рак

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Лев

Сегодня многих Львов ждет обычный трудовой день. Существующее положение вещей будет соответствовать Вашему представлению и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты. Даже возникшие проблемы не смогут изменить вашего настроения. Сконцентрируйтесь на главном, постарайтесь не замечать суеты и волнений окружающих Вас людей.

Дева

День символизирует крушение надежд и планов. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Мужчин-Дев ждет разочарование в человеке, который до сих пор казался надежным. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание. Возможна психологическая поддержка со стороны малознакомых людей.

Весы

Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Результат деятельности можно будет получить только через некоторое время. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Скорпион

Многим представителям данного знака придется выполнить большой объем работы, которая не принесет удовлетворения и радости. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. Выбор между новыми предложениями и старыми закрепленными позициями будет сложным. Все решится, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Стрелец

На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми проектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, Вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Козерог

Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса.

Водолей

Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Звезды сегодня рекомендуют не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни.

Рыбы

Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета в ближайшем будущем. Вечер посвятите укреплению собственного здоровья и здоровья детей. Вероятно ослабление защитных сил организма.

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