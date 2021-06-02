Гороскоп на 4 июня





Овен

Овнам гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию.

Телец

Сегодня у Тельцов все проблемы будут связаны с финансовыми затратами или поступлениями. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном положении. Следует задуматься о собственном здоровье.

Близнецы

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег. Скорее всего Ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют стремление партнера или начальника взвалить на Вас дополнительные обязанности. Не исключено, что Вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения.

Рак

Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на Вас благотворно. Не исключено, что у Вас появится влиятельный покровитель.

Лев

Не исключено, что сегодня Вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых Вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются Вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

Дева

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Дев. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Весы

Благоприятный день для духовного совершенствования. Возможно, Ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от Вас истинное положение дел или оттолкнули от Вас некоторых знакомых. Постарайтесь помириться со всеми, с кем Вы находитесь в ссоре или в натянутых отношениях, – и все уладится. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.

Скорпион

Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет удачу. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию.

Стрелец

Критический день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении может уронить Ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.

Козерог

Неблагоприятный день. Опасны физические перегрузки, напряженный умственный труд. Будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры в сфере профессиональной деятельности. Противопоказаны любые коммерческие операции, связанные с риском: Вы потеряете больше, чем приобретете. Склонность к потаканию собственным слабостям может привести к осложнениям в личной жизни.

Водолей

Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите характерную для Вас сдержанность – постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно. Неожиданное известие, которое Вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

Рыбы

Достаточно удачное время для деловых операций, хотя значительных финансовых прибылей ожидать не приходится. Вероятно, в служебном положении могут произойти благоприятные перемены или появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Следует разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

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