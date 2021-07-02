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Гороскоп на 4 июля


Овен

День посвящен объединению людей. Не развивайте бурную деятельность, берегите силы для следующей недели. По возможности проводите больше времени на воздухе. В личной жизни вероятны приятные неожиданности.

Телец

Спокойствие, справедливость и трезвый расчет – вот девиз этого дня. Возможны ситуации, при которых Вас все будет раздражать и нервировать. Даже мелкие стычки с любимыми сегодня могут привести к очень крупной ссоре, а то и полному разрыву. Бережливость может уберечь Вас от серьезных финансовых проблем.

Близнецы

Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей. Даже многолетняя дружба не может быть основанием для доверия непорядочному человеку. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Полезны водные процедуры, утренние и вечерние прогулки.

Рак

Вы можете столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов, которые измотают Вас больше, чем серьезные проблемы. Будет трудно дать правильную оценку происходящему, поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. Во второй половине дня уделите больше внимания детям – общение с ними не только поднимет настроение, но и внесет в душу радость и покой.

Лев

Посвятите этот день старшему поколению родственников – они в Вас очень нуждаются. У пожилых людей возможна повышенная нервозность, переходящая в сарказм и агрессию. Ваш характер станет тяжелым для окружающих. Помните, что зубы Льва могут обратиться против его самого, приводя к саморазрушению. Отнеситесь к жизни легче.

Дева

Сегодня Вас будет окружать общий покой и лень. Но затем радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными задачами.

Весы

Благополучный и спокойный день. Он принесет моральное и материальное удовлетворение. Вам покажется, что у Вас есть все. Но уже во второй половине дня Вы почувствуете спад в настроении, основанный на мрачных предчувствиях и тревоге.

Скорпион

Если Вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у Вас будет спокойно. Обсудите с семьей отпуск или совместный отдых. Благоприятны путешествия, которые обещают романтические встречи.

Стрелец

Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками. Возможен компромисс между желаниями и чувством долга. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной:  экзальтированной или подавленной. Вы будете способны перенести образ врага на ничего не подозревающего члена семьи.

Козерог

День несет только приятные хлопоты. Вашей репутации и независимости ничего не угрожает. Но нельзя успокаиваться, чтобы не стать уязвимым. Не злоупотребляйте своим положением, устанавливая диктатуру. Смените тон в общении с детьми. Предайтесь целиком хорошему настроению.

Водолей

Сегодня Вы почувствуете уравновешенность и покой. Не стоит принимать далеко идущих планов, нельзя проявлять высокомерие, отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Мужчины должны уделить больше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре.

Рыбы

Пассивный день, который не внесет серьезных изменений в Вашу жизнь. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои желания, не рассчитывайте на понимание близких.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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