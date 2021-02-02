Гороскоп на 4 февраля





Овен

На сегодняшний день запланируйте как можно меньше встреч и мероприятий, которые Вам не слишком приятны. В общении с детьми и родственниками старшего поколения будьте терпеливы, это поможет избежать ссоры.

Телец

Сегодня удастся добиться хороших результатов, если проявите активность. Вы будете в состоянии выдерживать интенсивные нагрузки. Отношения с членами семьи могут складываться не слишком удачно, постарайтесь все спорные вопросы решать путем переговоров.

Близнецы

He бойтесь новых идей, которые придут Вам в голову сегодня. Не выпускайте инициативу из своих рук. С точки зрения личных отношений день благоприятный, общение с близкими людьми будет радовать. Как можно чаще бывайте в местах, где весело и интересно, в компании друзей.

Рак

Если сегодня не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный день больше подходит для рутинной работы. На помощь со стороны не стоит рассчитывать, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Лев

В этот день особенно хорошо заниматься наведением порядка в окружающем Вас пространстве. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы. Не проявляйте халатность по отношению к своему здоровью.

Дева

Наполните свой рабочий график плотнее различными делами – Вы без особых усилий справитесь с любыми задачами. Этому будет способствовать большой запас энергии. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в своих бумагах, для создания и укрепления деловых связей.

Весы

Перед Вами в это время могут открыться новые возможности, и останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице. В любом случае, положением дел Вы останетесь вполне довольны.

Скорпион

He принимайте окончательных решений в сфере бизнеса, финансов, долговременного сотрудничества, если почва для них не подготовлена заранее. Сейчас нужно соблюдать особую осторожность при работе с горячими и острыми предметами – есть вероятность получить травму.

Стрелец

На сегодня нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Любой риск может принести серьезные проблемы. Протяните руку помощи, если Вас об этом попросят. Идет подходящее время для всевозможных покупок.

Козерог

Можно браться за новые дела. Вы сможете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления – отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы. Для сердечных дел идет благоприятный период. Если Вы давно хотели открыть новую страницу своей жизни, то сделайте это, не откладывая ничего на потом.

Водолей

Успех будет сопутствовать Вам, если будет проявлять активность в достижении своих целей. Во многих делах Вы будете сами себе голова, поэтому и действовать нужно по своему усмотрению. Сейчас удастся завязать новые деловые знакомства или поднять старые полезные связи.

Рыбы

День пройдет в интенсивной работе, много внимания придется уделить решению профессиональных вопросов. Абсолютно во всех делах нужно проявлять ответственность. Также это хорошее время для наведения порядка дома, составления планов на будущее, избавления от вредных привычек.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.