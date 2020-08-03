Гороскоп на 4 августа

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений, которые могут создать фундамент для улучшения материального положения. Однако в сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День символизирует ослабление ауры и жизненной силы. Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией. Звезды указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Разумное ведение дел в течение недели будет способствовать тому, что сегодня ваши идеи найдут воплощение. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими. Энергичность и точность в поступках могут удивить окружающих. У некоторых Рыб этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Удачный день для преподавательской деятельности, учебы, изучения новых ремесел, творчества. Благоприятен он для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Не исключено, что во второй половине дня вам придется пересмотреть планы или изменить отношения с партнерами. Женщины-Овны творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Сны могут быть пророческими. Собака во сне — к успеху или выигрышу.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Начало новой недели может вас порадовать. Ваша целеустремленность и творческий подход к любому делу приведут к высоким результатам. Но в целом день окажется тяжелым. Не занимайтесь заключением сделок, избегайте деловых встреч. Успехи в деловой и личной жизни весьма сомнительны.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
День особенно благоприятен для тех, кто занимается творчеством. Проявляйте сдержанность, не идите напролом — и вам представится возможность достичь задуманного. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Сегодня вероятно улучшение финансового положения, связанное с выигрышем или получением новой должности, или удачное завершение дела. Благоприятный день для карьеры, решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Львы творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Благоприятны коммерческие сделки. Риск и решительность в любом деле принесут положительные результаты.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения, для карьеры и учебы. Не исключено, что именно сегодня вы сможете подняться по служебной лестнице или заслужить одобрение начальства. Общение с партнерами или новое знакомство может создать фундамент для улучшения материального положения.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Этот день обещает хорошее самочувствие и душевное равновесие. Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии. Исключите агрессивность, так как это может вызвать только раздражение. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности. Вечером возможна легкая депрессия, резкая смена настроения.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Этот день связан с неприятными известиями и провокациями. Постарайтесь контролировать ситуацию. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно, касающихся денег. Приведите в порядок все документы, так как в это время может всплыть то, что вам хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Это обстоятельство может сильно повредить вашей репутации.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Крайне неблагоприятный день. Вероятно, женщинам-Стрельцам сегодня не избежать ссоры с партнером — острое слово может ранить больнее стрелы. Мужчинам-Стрельцам следует обратить внимание на свою спутницу — скорее всего в ваших отношениях наступает кризис. Сны могут быть пророческими. Пироги во сне — к ссорам.
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