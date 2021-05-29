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Гороскоп на 31 мая


Овен

Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей. Вам необходимо трезво оценить свое окружение.

Телец

Судьба вновь посылает Вам испытания на прочность. Финансовые проекты большинства Тельцов будут реализовываться не так, как предполагалось. Случайная болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны неприятные события. Есть риск попасть под влияние недобросовестных людей, что обусловит финансовые потери или нервный срыв.

Близнецы

День благоприятен для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в общественные учреждения. Не исключено, что удастся изменить ход событий в Вашу пользу. Возможно, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.

Рак

Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле окажется сложным. Постарайтесь избежать скопления народа, участия в коллективных мероприятиях, иначе Вам не уйти от ненужных споров и конфликтов.

Лев

Напряженный день. Успех гарантирован только в том случае, если Вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы – кажущаяся мягкость, находчивость и тонкая дипломатия вернее приведут к успеху.

Дева

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию – встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Не позволяйте мнительности или обидчивости осложнить Ваши отношения с близким человеком.

Весы

Неблагоприятный день для любой деятельности. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или потакания собственным слабостям Вы не сможете достигнуть задуманной цели. Остерегайтесь ссоры в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей.

Скорпион

Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Не исключено, что Вы сможете реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни.

Стрелец

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако влияние планет обусловит проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и высокие претензии к окружающим приведут к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Постарайтесь избегать скопления людей и не посещайте общественных мест.

Козерог

Сегодня многие Козероги могут проявить свое стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в Вашу пользу.

Водолей

Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет Ваш авторитет. Будьте внимательны при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Рыбы

Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям.

Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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