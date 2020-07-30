Гороскоп на 31 июля

Овен

Следует сбавить обороты: не все ваши действия будут успешными. Не беритесь за новые дела или проекты. В это время нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.

Телец

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принять неожиданные решения. Новые знакомства вас заинтересуют и доставят массу положительных эмоций. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Близнецы

Посвятите себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Можете рассчитывать на помощь близкого человека. Будьте последовательны в своих действиях и не раздавайте заведомо ложных обещаний.

Рак

Сейчас хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком, а также данный период подходит для новых знакомств.

Лев

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Дева

Вы будете полны творческого энтузиазма. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака предоставится шанс встретить интересного человека, способного перевернуть вашу жизнь.

Весы

Очень интересный, но противоречивый период для тех, кто связан с торговлей. Будьте осторожны в дорогах и в больших скоплениях народа. Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур.

Скорпион

Пора взяться за дела, которые были отложены до лучших времен. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если вы покажете, что готовы к компромиссам.

Стрелец

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваш результат станут явно занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете мер для их решения.

Козерог

Сейчас вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше вас по рангу. Лучше добиваться своего тихой сапой. Возможны новые романтические знакомства.

Водолей

День подходит для проведения переговоров, деловых встреч, примирения, восстановления справедливости. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, то сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период. Больше внимания уделяйте здоровью и физической форме.

Рыбы

Данный период будет наполнен суетой. Вам придется не только справляться со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

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