Гороскоп на 31 августа





Овен



Неблагоприятный день для поездок, командировок, контактов с незнакомыми людьми. Звезды предупреждают: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, работы с электроприборами. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность; здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг.

Телец

Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Исключите всякую агрессию. Нельзя переставлять мебель, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Близнецы

Не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероятно, высокий жизненный потенциал заставит вас проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – вероятные проблемы произойдут именно из-за них.

Рак

Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. День будет весьма благоприятен для общения с друзьями, партнерами. Не исключено, что новые идеи и мысли откроют перед вами новые сферы деятельности. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность. Возможны значительные события в личной жизни.

Лев

Расположение звезд предсказывает неудачи в сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях. Вероятно непорядочное отношение или предательство людей, которых вы считаете своими союзниками. Незаконченные дела или невыполненные обязательства могут привести к финансовым потерям или осложнить отношения с партнерами. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план.

Дева

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Не бойтесь, вас никто не обманывает, наоборот, вы получаете гораздо больше, чем даете любимому человеку.

Весы

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Скорпион

Сегодня нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родные могут дать ценный совет. Есть вероятность события или новости, которые благотворно повлияют на ваши дела. Новый контракт, подписанный вами, возможно, будет удачным.

Стрелец

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предупреждают об агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Вероятны осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Некоторая рассеянность, излишняя доверчивость или ошибочное представление о партнере может привести к финансовым потерям.

Козерог

Один из самых благоприятных дней, когда возможна материализация всего позитивного. Жизненный потенциал, личное обаяние находятся на высоком уровне. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Профессиональная деятельность потребует нового взгляда на привычные обязанности, необычных решений, нетрадиционного подхода.

Водолей

В первой половине дня на душе у вас будет светло и радостно. Это время благоприятно для планирования путешествий и отдыха. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов, связанных либо с получением нового места, либо с новой работой.

Рыбы

День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения. Но не спешите давать согласие. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам опытных коллег.

Гороскоп на август 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.