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Гороскоп на 30 января


Овен

Благоприятное время для удовлетворения творческих амбиций, совершенствования профессиональных навыков. Возможно повышение оклада или премия. Возьмитесь за домашние дела – Вы справитесь с ними на отлично. Возможен сюрприз в личных отношениях.

Телец

У Вас хватит сил, выдержки, смекалки и даже везения на воплощение своих идей в жизнь. А близкий человек поддержит Вас во всех начинаниях. В конце дня воздержитесь от времяпрепровождения в компаниях, где есть вероятность возникновения серьезных конфликтов.

Близнецы

В этот период нужно проявлять активность, особенно в вопросах, касающихся общения. Но имейте в виду, что начальство и коллеги могут вас не понять. Избегайте финансовых рисков. Вечер лучше провести с близкими друзьями или даже в одиночестве.

Рак

Пришла пора задуматься о своем здоровье и внешнем виде. Постарайтесь правильно питаться, займитесь физическими упражнениями, поработайте на свежем воздухе. Хорошее время для путешествий. Неподходящий день для выяснения отношений с близкими.

Лев

Вы можете находиться в приподнятом настроении, появятся добрые намерения. Много сил могут отнять бытовые вопросы, но это будут приятные хлопоты. Сейчас можно доверять своей интуиции и вещим снам. Возможно поступление информации, от которой не стоит отмахиваться.

Дева

Сегодня постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что выполнить их будет сложно. Воздержитесь от сотрудничества с людьми, которых плохо знаете. А вот друзья могут подарить Вам неожиданные интересные идеи.

Весы

Можно продолжать работу над начатыми делами. Нужно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следовать их советам. В разговорах с членами семьи избегайте потенциально острых, болезненных тем и постарайтесь не слишком болезненно реагировать на критику. Путешествие, начатое сегодня, может оказаться неудачным.

Скорпион

Постарайтесь объективно отнестись к себе и своим возможностям. Может показаться, что сейчас Вы справитесь с любой задачей, и из-за этого начнёте брать на себя слишком много. Это плохо скажется на здоровье. В решении финансовых вопросов следует соблюдать осторожность.

Стрелец

Осторожность следует проявить при общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой коварного умысла. Бизнесменам стоит проявить особое внимание к юридической чистоте заключаемых сделок. Не стоит рисковать финансами, если есть даже минимальный риск. Наиболее трудные дела пока отложите.

Козерог

В этот день нужно всё обдумывать и проверять доступную информацию, можно строить планы на будущее. На работе возможны конфликты. Не берите кредитов и не давайте денег в долг. Не предавайтесь воспоминаниям, живите здесь и сейчас. Вечер посвятите семье.

Водолей

На работе всё будет складываться очень удачно. Не принимайте поспешных решений, не идите на поводу у эмоций. Возможно, кто-то будет нуждаться в Вашей помощи. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе. Вторая половина дня – отличное время для укрепления супружеских отношений.

Рыбы

Постарайтесь сегодня завершить дела, ориентируясь не на скорость выполнения, а на качество полученного результата. В денежных вопросах не помешает сдержанность: есть риск потратить большую сумму, не получив желаемого результата. По возможности уделите время здоровью и укреплению иммунитета.

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