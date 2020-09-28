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Гороскоп на 30 сентября


Овен 

Сегодня Вам придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с теми людьми, с которыми хотите продолжить сотрудничество. Берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.

Телец

Данный день может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если начнете медлить с принятием решений или попросту расслабитесь, упустите драгоценное время.

Близнецы

Постарайтесь все взвешивать и не делать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и просто добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым Вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

Рак

В этот день у Вас все будет получаться. Не исключено, что коллеги помогут в воплощении ваших планов, но и вы в свою очередь не подводите их. Постарайтесь как можно больше общаться, так как ключ к успеху найдете именно при помощи связей и знакомств.

Лев

Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. В любви не должно быть никаких разочарований, возможны даже хорошие известия и приятные сюрпризы. Отличное время для того, чтобы потратить деньги на развлечения.

Дева

В профессиональном отношении этот день будет плодотворным. Составьте план действий и начните решать первоочередные задачи. Дел окажется много, но удастся справиться с любым объемом работы. Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие поездки, путешествия, романтические приключения и новые знакомства.

Весы

Если у вас появится новый знакомый – приятный человек противоположного пола, – не спешите откровенничать или идти на сближение. В скором времени вы поймете, что это не ваша судьба. Зато для переговоров, подписания деловых бумаг и важных встреч день будет вполне удачным.

Скорпион

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. Сегодня придется делать выбор. Если Вы колеблетесь и никак не можете сделать шаг в том или ином направлении, отложите принятие решения на некоторое время или посоветуйтесь с авторитетными людьми.

Стрелец

Успех станет вашим спутником, если Вы будете достаточно терпеливы и не начнете опережать события. Попутно с мелкими проблемами Вы будете успевать решать и важные вопросы.

Козерог

Данный период подходит для перемен, поэтому смело начинайте менять все, что Вас не устраивает. Можно, например, сделать перестановку. Единственным исключением являются любовные отношения. Избегайте выяснения отношений с людьми, которые Вам дороги.

Водолей

Сегодня Вы сможете быстро находить общий язык с окружающими, включая несговорчивых коллег и милых, но совершенно неорганизованных домочадцев. Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инвестиций или распределения прибыли.

Рыбы

Сегодня Вы будете отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные усилия добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. Опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.


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