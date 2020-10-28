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Гороскоп на 30 октября


Овен

Сегодня не стоит обращаться за помощью к людям, которым Вы не слишком доверяете. Не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Телец

Звезды советуют сегодня Вам больше путешествовать, посещать концерты, музеи, выставки – весело и беззаботно проводить время. Чем легче и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдёт этот день.

Близнецы

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. В этот день Вам придется делать какой-то важный выбор. Если Вы не уверены в собственных силах и никак не можете сделать шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кто является для Вас авторитетом.

Рак

Сегодня Вам противопоказаны чрезмерные нагрузки – решайте поставленные задачи, но не за счет своего здоровья. Отложите дела, если почувствуете, что устали, оставьте нерешенными вопросы, которые ставят Вас в тупик. Крайне важно сегодня следить за питание и не позволять себе лишнего.

Лев

Вероятность успеха в больших начинаниях невелика, а вот с мелкими делами удастся справиться легко и быстро. Скорее всего, Вам на ум придет что-то оригинальное, благодаря этому Вы сумеете поднять настроение не только себе, но и любимым людям.

Дева

Вас могут пригласить на концерт или в гости, и Вы прекрасно проведете время. Иначе говоря, этот день рекомендуется провести весело и беззаботно. Желательно хотя бы чуть-чуть изменить имидж, попробовать что-то новое. Если не хотите кардинально менять свою внешность, то просто обновите гардероб.

Весы

Сегодняшний день характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Скорпион

Жизнь будет бурлить, и Вы окажетесь в центре событий. И здесь главное правильно рассчитать возможности своего организма. Вас порадуют люди, которые дороги вашему сердцу, и в общении с ними Вы будете черпать массу позитивных эмоций. Обязательно рассчитайтесь со всеми мелкими долгами.

Стрелец

Если Вы водите автомобиль, то старайтесь свести свои поездки к минимуму. В это время возрастает вероятность различных неприятностей в дороге. Могут произойти поломки, что приведет

Козерог

В течение этого дня Вы сможете сделать много полезного для себя и своей семьи. Подумайте, какие хозяйственные и бытовые вопросы остаются наиболее актуальными – в этом направлении и следует сосредоточить свои усилия. Вы будете склонны действовать энергично и изобретательно.

Водолей

Смело стройте планы на будущее. Сейчас Вам удастся найти достойное применение своей энергии. Накопилось много вопросов, которые нужно довести до конца. Позаботьтесь о здоровье. Постарайтесь найти время для встреч с людьми, которые вас понимают.

Рыбы

Сегодня Вам удастся добиться положительных результатов в своей профессиональной деятельности. Не упускайте шанса пообщаться с людьми, которые вам особенно симпатичны. Не исключены романтические приключения или новые знакомства.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака на счастье, удачу и здоровье


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