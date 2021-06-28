Гороскоп на 30 июня

Овен
Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-Овнов о возможных финансовых потерях. Женщин-Овнов ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.
Телец
Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.
Близнецы
День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями. Финансовое положение обещает улучшиться.
Рак
Сегодня Вам грозят недоразумения на службе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний Ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От Вашей выдержки будет зависеть многое. Не исключено, что Ваша скромность мешает Вам занять то место, которое Вы заслуживаете.
Лев
Звезды напоминают Львам - мечты должны соответствовать реальности, а непоколебимость жизненных принципов сочетаться с гибкостью в общении. День проходит под знаком познания жизни и худшего в людях – от Вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Постарайтесь не проявлять агрессию по отношению к окружающим людям и в то же время не так болезненно реагировать на критические замечания в свой адрес.
Дева
Сегодня вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения.
Весы
Хлопоты и заботы захватят Вас целиком. Уделите большое внимание близкому человеку и детям. По возможности воздержитесь от тяжелой пищи, неумеренность в еде пагубно скажется на самочувствии.
Скорпион
Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов.
Стрелец
Внезапные и непредвиденные расходы или финансовые потери, связанные с риском в коммерческих сделках, отрицательно скажутся на семейном бюджете. Обратите внимание на свое здоровье. Постарайтесь не принимать близко к сердцу вероятную критику – Вы не сможете переломить негативные тенденции дня, так как сегодня от Вас ничего не зависит.
Козерог
Не исключено, что Вас ожидают ошибки и разочарования в личной жизни. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Противопоказаны настойчивость и физические нагрузки – возможны резкие и внезапные перепады в настроении. В личных отношениях следует избегать повышенных претензий к партнеру или рискованных поступков, за которые придется дорого расплачиваться.
Водолей
Гороскоп на сегодня советует Водолеям проявить терпение и добросовестность – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям в сфере профессиональной деятельности. Возможно, события дня будут развиваться не так, как Вам хотелось: может возникнуть необходимость непредвиденных финансовых затрат или отношения с близким человеком зайдут в тупик.
Рыбы
Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, что у Вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события – все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих Вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей. Осторожность и рассудительность помогут Вам избежать многих ошибок.
Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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