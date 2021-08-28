Гороскоп на 30 августа

Овен
День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданы. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.
Телец
Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас. Обратите внимание на здоровье.
Близнецы
День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваши целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.
Рак
Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, – и успех будет за вами.
Лев
Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Вероятна поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками. Вторую половину дня лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки, в результате ваше настроение улучшится, а это не может не радовать членов вашей семьи.
Дева
Этот день пройдет под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук.
Весы
Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи – делайте все преимущественно сами. Сегодня могут быть достигнуты договоренности, о которых раньше вы только мечтали. Друзья и коллеги оценят вас по достоинству.
Скорпион
Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня.
Стрелец
В семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен, поездок.
Козерог
Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны.
Водолей
От вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни. Этот процесс будет болезненным, поэтому нужно поберечь свои нервы и не торопить события. Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.
Рыбы
Первая половина дня может быть благоприятной. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы. Звезды предлагают именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми, хотя видимых причин для них нет.
Гороскоп на август 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы