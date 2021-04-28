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Гороскоп на 30 апреля


Овен

Сегодня благоприятны одиночество и сосредоточение на собственных проблемах. Для реализации поставленных задач понадобятся покой, терпение и трезвый расчет. Следует направить все Ваше упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ.

Телец

У Тельцов сегодня ожидается напряженный день. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от Вас. Все отношения с окружающими стройте на прирожденном стремлении к службе во благо людей, великодушии и милосердии.

Близнецы

Благоприятный период для восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Возникшие испытания или неприятности – результат проступков и ошибок прошлого. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение.

Рак

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Просчитывайте каждый свой шаг, чтобы не допустить влияния темных сил. Если Вы водите машину, будьте особенно внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками.

Лев

Сегодняшний день предвещает успех в любовных делах и улучшение обстановки в семье, если Вы сможете обойти скрытые ловушки. Женщинам-Львам звезды обещают новые интересные знакомства. Приятное общество и веселье помогут на время отвлечься от тяжелого груза забот.

Дева

Вероятно, что некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят Вас окунуться с головой в работу, которая потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Вам удастся использовать свои способности для самовыражения и укрепления положения. Вероятны поддержка и понимание людей, которых Вы не считали своими союзниками.

Весы

Этот день благоприятен для восстановления дружеских отношений. Будьте готовы к неожиданным встречам с давними друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений, не нужно ставить перед собой глобальные задачи, так как Вас ждет обман или разочарование. Если это возможно, проведите больше времени на свежем воздухе.

Скорпион

Ваш успех будет напрямую зависеть от умения анализировать ситуацию и вовремя предпринимать важные действия. Благодаря деловой активности и ответственности Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Однако добиться успеха будет не так просто, как кажется. Вероятны неожиданные препятствия и преграды, которые отодвинут реализацию замысла на неопределенный срок.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется делать крупные покупки, заключать договоры, браки, подписывать важные документы. Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. В конце дня Вам удастся собраться. Не поддавайтесь на провокации, оставайтесь верными себе.

Козерог

Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Вероятны потери. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег. Велика вероятность краж, пожара или несчастного случая. Будьте особенно внимательны к своим детям.

Водолей

День будет благоприятен для деловой и творческой активности. Возможно, что Вы не встретите никаких препятствий. Неприятности обойдут Вас стороной, получится все, что Вы наметите. Можно на время забыть про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Рыбы

Придерживайтесь характерного для Вас некоторого отстранения от окружающих. Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Однако внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не ссорьтесь по мелочам – Ваше великодушие и равновесие чувств помогут сохранить покой и уют в семье.

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