Гороскоп на 30 апреля

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Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Неблагоприятное стечение обстоятельств или влияние родственников может заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов. Избегайте обострений ситуации, разговоров на повышенных тонах. Это может не только отрицательно сказаться на вашем здоровье. Любые поездки сегодня лучше отложить.Сегодня вероятна легкая депрессия. Не исключены взаимные упреки и недовольство друг другом. Рыбы-женщины могут почувствовать себя одиноко. Это состояние переживает каждый. Не стоит принимать близко к сердцу временные неприятности. У вас достаточно жизненной энергии и оптимизма для того, чтобы снова почувствовать себя в самом центре жизненного процесса.Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный расчет могут уберечь вас от серьезных ошибок в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.День получения космической энергии, очищения мыслей, равновесия. Намеченные дела могут потерпеть изменения: не исключено, что ожидания окажутся напрасными или, наоборот, очень повезет в осуществлении давнего желания. Звезды советуют проявлять милость и великодушие. Противопоказаны гнев и слезы в любовных отношениях. Судьба может совершить неожиданный поворот. Не теряйте голову. Тщательно обдумывайте каждый шаг.Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Общение с ними может принести вам разочарование или поставить в крайне неловкое положение. Хороший день для путешествий, отдыха на природе, сбора лекарственных трав. Нельзя суетиться и голодать.Погруженность в себя и романтическое настроение не позволят решать конкретные задачи. Вероятность забывчивости и невнимательности, что может привести к неприятностям. Не стоит приниматься за новое именно сегодня. Займитесь собой, спортом, делами друзей (но в этом не переусердствуйте), домом.День обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае вы с открытым забралом броситесь навстречу неизвестным опасностям, в худшем — постараетесь выместить свое раздражение на близких людях, что, естественно, приведет к разладу с самим собой и к серьезным конфликтам в семье. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.День преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще, для вас наступил неплохой период, хотя вам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения.День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок, начала строительства. Уединение, сосредоточенность, погруженность в себя только повредят вам. От вас ждут инициативы и участия. Вероятны вещие сны.День отмечен непредвиденными событиями, известиями. Ваше поведение может быть непредсказуемым. Не воспринимайте слишком эмоционально успехи в карьере и делах, будьте настороже. Держите себя в руках и не опускайтесь до таких низких качеств, как зависть и злоба.День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок. Хороши уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Вас ожидает эмоциональный подъем, однако сегодня следует сократить общение и не выступать в роли миротворца. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами. Сны вещие, следует ожидать исполнения.