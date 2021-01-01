Гороскоп на 3 января





Овен

Первая половина дня окажется достаточно тяжелой, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Займите выжидательную позицию. Во второй половине дня проблемы можно будет решить благодаря поддержке покровителей.

Телец

Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за Вашей амбициозности. Склонность к самолюбованию может явиться основой разногласий в семье. Вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Если назначена деловая встреча, осуществите ее во второй половине дня, так как в первой, возможно, Вы не сможете принять правильного решения.

Близнецы

Расположение звезд сегодня не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером. Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Рак

Возможно, что Вы будете испытывать раздражительность и капризность. Усилится противопоставление себя окружающему миру. В этот день желательно избегать выяснения отношений. День неблагоприятный для путешествий, заключения сделок, браков. Лучший отдых – прогулка в уединении.

Лев

Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно. Сегодня Вам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми будет полное взаимопонимание.

Дева

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере – мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить Вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Весы

В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимых противоречий. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться безоблачной. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы.

Скорпион

В этот день вы не будете склонны считаться с другими. Постарайтесь занять выжидательную позицию. У Вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих Вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика многих болезней.

Стрелец

Как никогда ранее, Вам нужно проявить терпение и выдержку. Но не стоит основываться только на холодном расчете в своих поступках и решениях. Во второй половине дня все конфликты сгладятся, но Вы все равно будете ощущать внутреннее напряжение и опасность.

Козерог

Возможно, что Вам придется отстаивать свой авторитет, так как обострятся противоречия вашего мировоззрения с общепринятыми устоями. Проявите сегодня все самые лучшие свои качества, не поддавайтесь на провокации. Близким людям необходимы Ваши участие и забота.

Водолей

Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Кто-то снова пытается заставить Вас понервничать. Опасайтесь происков неприятелей: сплетен и наговоров. Разбираясь в конфликтной ситуации, постарайтесь не ужалить невинного человека.

Рыбы

В первой половине дня возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Можно избежать конфликтных ситуаций, проявив проницательность и мудрость. Проведите вторую половину дня в тесном семейном кругу.





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