Гороскоп на 3 сентября





Овен



Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Побудьте на природе, не обращая внимания на мрачные мысли. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, так как следующий день тоже обещает быть тяжелым.

Телец

Судьба вновь посылает вам испытания на твердость характера. Если вы выдержите проверку, то во второй половине дня общительность и личное обаяние заметно усилятся. Не исключено, что женщины-Тельцы сумеют привлечь к своим проектам новых союзников, а мужчины-Тельцы получат известие, которое позволит найти новый источник заработка.

Близнецы

Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Так что лучше себя поберечь. А если вас пригласили в гости, постарайтесь в вежливой форме отказаться и перенести свой визит на другое время.

Рак

Сегодня вероятны проблемы со здоровьем. Все будет зависеть от духовных накоплений предыдущего времени. Контролируйте свои эмоции. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. Вам просто необходим небольшой отдых.

Лев

Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе, придет ощущение ненужности. Но не принимайте все так близко к сердцу. Необходимо, чтобы вы хранили свои самые сокровенные мечты и планы в тайне от посторонних. Избегайте пустых разговоров, выяснений отношений. Отдохните и подумайте о смысле жизни.

Дева

Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь много времени провести с любимым человеком, что пойдет на пользу вам обоим, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией. В результате отношения в семье стабилизируются, что благотворно скажется на трудовой деятельности.

Весы

Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Бережливые и осторожные Весы будут великодушными и расточительными. Появятся прекрасные условия для плодотворной работы, особенно для творчества в области литературы и искусства. Будет очевидна удачливость в коммерческих делах.

Скорпион

Крайне неблагоприятный день. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Приготовьтесь услышать неожиданную неприятную новость. Вы ощутите, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для напряженного ритма жизни. Это указывает на необходимость отдыха и смены обстановки.

Стрелец

Усиливается жизненный потенциал и личное обаяние. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей – их советы или помощь помогут приблизиться к намеченной цели. Одиноким Стрельцам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется долго доказывать серьезность своих намерений любимому человеку.

Козерог

Неблагоприятный день для любой деятельности. Остерегайтесь ссоры из-за ревности в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров и соседей. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Необходимы осторожность и диета.

Водолей

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Работникам государственных учреждений следует внимательнее отнестись к своим обязанностям – вероятен обман или неверная информация. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью.

Рыбы

Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Особенно осторожны должны быть неуравновешенные люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

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