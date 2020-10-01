Гороскоп на 3 октября





Овен

Сейчас нужно побольше работать, не проводить время впустую. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сполна. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов. Помните: один в поле не воин. Во всяком случае, сейчас.

Телец

Предстоит продумать план профессионального роста или просто систематизировать дела, которыми придется заниматься в ближайшее время. Не забудьте уделить время родным и близким. В финансовых вопросах проявите сдержанность, избегайте покупок, в которых вы не особо нуждаетесь.

Близнецы

Сегодня может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы, но не следует разговаривать на повышенных тонах. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Рак

День не располагает к напряженной работе, но, сделав волевое усилие, можно добиться хороших результатов. Не имеющим пары представителям данного знака, уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных отношений. Так же удача сегодня ждет в делах, касающихся вложений средств.

Лев

Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые дадут на удивление эффективный результат. В отношениях с любимым человеком будет гармония и покой.

Дева

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями. Общение даже с малознакомыми людьми окажется приятным и перспективным. Однако не стоит терять бдительности.

Весы

Сейчас необходимо очень серьезно относиться к выполнению своих обязанностей. Старайтесь демонстрировать деловую активность, находить выход из любых ситуаций, заниматься развитием ранее начатых дел. Этот день благоприятен для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.

Скорпион

Сегодня не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Хорошо отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы. Возможно, этот день преподнесет Вам приятный сюрприз.

Стрелец

И в работе, и в личной жизни наступает период переоценки ценностей. Возможно, Вам захочется перевести все дела на более высокий уровень. Не бойтесь делать шаги в этом направлении, звезды сейчас на Вашей стороне.

Козерог

На работе будьте внимательны и осторожны - над вашей головой собираются тучи. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Водолей

В этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными задачами, эффективно провести деловые переговоры. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты. В личных отношениях так же возможны приятные неожиданности.

Рыбы

Сегодня высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательными. Обращайтесь за помощью к более опытным коллегам и не беритесь за то, в чем некомпитентны. В семье установится благоприятная атмосфера, порадуют теплые отношения с родными.





Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье