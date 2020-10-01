Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 3 октября

Гороскоп на 3 октября


Овен

Сейчас нужно побольше работать, не проводить время впустую. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сполна. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов. Помните: один в поле не воин. Во всяком случае, сейчас.

Телец

Предстоит продумать план профессионального роста или просто систематизировать дела, которыми придется заниматься в ближайшее время. Не забудьте уделить время родным и близким. В финансовых вопросах проявите сдержанность, избегайте покупок, в которых вы не особо нуждаетесь.

Близнецы

Сегодня может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы, но не следует разговаривать на повышенных тонах. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Рак

День не располагает к напряженной работе, но, сделав волевое усилие, можно добиться хороших результатов. Не имеющим пары представителям данного знака, уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных отношений. Так же удача сегодня ждет в делах, касающихся вложений средств.

Лев

Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые дадут на удивление эффективный результат. В отношениях с любимым человеком будет гармония и покой.

Дева

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями. Общение даже с малознакомыми людьми окажется приятным и перспективным. Однако не стоит терять бдительности.

Весы

Сейчас необходимо очень серьезно относиться к выполнению своих обязанностей. Старайтесь демонстрировать деловую активность, находить выход из любых ситуаций, заниматься развитием ранее начатых дел. Этот день благоприятен для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.

Скорпион

Сегодня не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Хорошо отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы. Возможно, этот день преподнесет Вам приятный сюрприз.

Стрелец

И в работе, и в личной жизни наступает период переоценки ценностей. Возможно, Вам захочется перевести все дела на более высокий уровень. Не бойтесь делать шаги в этом направлении, звезды сейчас на Вашей стороне.

Козерог

На работе будьте внимательны и осторожны - над вашей головой собираются тучи. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Водолей

В этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными задачами, эффективно провести деловые переговоры. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты. В личных отношениях так же возможны приятные неожиданности.

Рыбы

Сегодня высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательными. Обращайтесь за помощью к более опытным коллегам и не беритесь за то, в чем некомпитентны. В семье установится благоприятная атмосфера, порадуют теплые отношения с родными.


Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на октябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Футболисты брестского "Динамо" не прошли в групповой этап Лиги Европы
Мировую повестку дня продолжают определять три вируса: биологический, протестный и вирус насилия
Гороскоп на 3 октября
Отработав два года учителем в городе, молодой специалист возглавил сельскую школу-сад
Турчин: чествование педагогов не должно быть разовой акцией к профессиональному празднику
Колокола из авиабомб, чудотворные иконы и паломники со всего мира – храму на Краснопольщине исполняется 115 лет
В стране совершенствуется система защиты прав и интересов недееспособных
Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного ЧЕ в Чехии
Как МВД идентифицирует администраторов «анонимных» чатов, организаторов и участников «мирных» протестов
«За две недели привилось около 10 процентов населения»: Инна Карабан — о масштабной кампании по вакцинации от гриппа и прививках от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бодливой корове
Хоккеисты гродненского "Немана" одержали третью викторию подряд в чемпионате Беларуси
В сети устроили травлю гитаристу группы Queen
Дожди не за горами: мы вместе со специалистами проверили готовность минских ливневок
Акселерационные программы, альтернативные источники финансирования: как в этом году изменилось инвестирование в высокие технологии
Популярный блогер о штрафах для нарушителей законодательства о массовых мероприятиях: они легко отделываются
Блогер Алексей Голиков об эффекте толпы: человек в ней теряет чувство персональной ответственности
Брестский блогер: у протестующих эфемерные цели, поэтому протесты будут угасать
Брест совершенствует транспортную инфраструктуру, чтобы жители отказывались от передвижения на личных авто
Блогер: если звучит слово «протест», о мире не может быть речи
Популярный блогер проанализировал состав участников акций протеста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Размышления у французского окна
Ученые объяснили, почему вреден кофе с утра
Низкая стоимость земельных участков, хорошие экологические условия, льготное налогообложение: чем Дятловский район привлекает инвесторов
Пленэр художников, фотографов и скульпторов открылся в Браславском районе
Образ Валерии в кожаной куртке и юбке-миди понравилась фанатам
Минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам в матче регулярного чемпионата КХЛ
Роберт Левандовский признан лучшим игроком футбольного сезона
Победителей радиоконкурса чтецов поэтических произведений Короткевича назовут в начале ноября
В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру
Армения отзывает своего посла из Израиля для консультаций
На картине «Джоконда» Леонардо да Винчи нашли скрытый эскиз
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Забытый домик в деревне
Алейник обсудил с послом Японии актуальные вопросы отношений двух стран
На Камчатке создадут министерство счастья
Главы МИД РФ и Турции призвали прекратить бои в Карабахе
"Краснодар" сыграет с "Севильей", "Челси" и "Ренном" в групповой стадии Лиги чемпионов
В Беларуси ввели новый стандарт на услуги гостиниц
Объявлены новые правила конкурса национальных киношкол фестиваля "Лістапад"
Соболенко и Саснович победили на старте парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису
Благодарность Президента объявлена восьми представителям сферы образования
Житель Индии спас собаку от шестиметрового питона
На Саакашвили напали в ресторане
мнение
Елена ЯСКО
Растить своих, чтобы не звать чужих
Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети
Мемориальный комплекс Боевой Славы в Зельве
Минчан и гостей столицы приглашают посмотреть на городскую среду в образах искусства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ