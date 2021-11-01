Гороскоп на 3 ноября





Овен

Активный, творческий день. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Но не теряйте голову и постарайтесь устоять перед искушениями плоти – они могут значительно осложнить вашу жизнь.

Телец

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

Близнецы

Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастут раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

Рак

Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые – неожиданны. Во второй половине дня возможна конфликтная ситуация при полном отсутствии взаимопонимания.

Лев

Перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

Дева

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Весы

Возросшее обаяние Весов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

Скорпион

Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

Стрелец

Сегодня будьте осторожны – возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте внимательны к своим любимым.

Козерог

Вам противопоказаны коллективный труд, встречи, переговоры или поездки, иначе вы обречены на неудачи. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

Водолей

Благоприятный день для установления деловых контактов. У женщин-Водолеев усилится интуиция, благодаря которой им удастся правильно оценить ситуацию и принять верные решения. Суета и накопившиеся долги помешают позитивным переменам.

Рыбы

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей.

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