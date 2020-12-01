Гороскоп на 3 декабря





Овен

День не принесет никакой отрицательной информации. Можно планировать любые мероприятия. Но будьте сдержанны и корректны при общении с окружающими людьми. Вы можете обидеть человека и даже не осознать этого. Не отказывайтесь от помощи, которую Вам предложат в этот день.

Телец

День больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел – чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

Близнецы

Сейчас Вы не способны объективно оценивать ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Поэтому повремените с принятием судьбоносных решений. Ко всему, что Вам предложат или пообещают, отнеситесь с недоверием.

Рак

Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые Вам не по душе, не планируйте с ними совместных дел. Сейчас к Вам могут тянуться те, чьи помыслы не слишком хороши.

Лев

На этот день смело планируйте дела, которые Вы откладывали до лучших времен. Не позволяйте чувствам возобладать над разумом, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом с Вами.

Дева

Сегодня придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это не добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и Вам все вернется. Это касается и личных отношений. В этой области также придется проявить немало заботы и внимания.

Весы

Успех будет сопутствовать практически во всех делах. Сейчас стоит вспомнить о старых связях, они могут оказаться очень полезными для профессиональной карьеры. Но напоминать о себе нужно тактично, чтобы это не выглядело навязчивым. Для новых знакомств и увлечений время вполне подходящее.

Скорпион

В данный период не гонитесь за профессиональной выгодой, Вы за это можете заплатить двойную цену. В финансах будьте сдержанней, постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия или не слишком нужные вещи. Избегайте критики в адрес любимых людей – это может привести к крупным ссорам.

Стрелец

Сейчас идет время, когда Вы в любой области можете быть на коне. Наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. У Вас все получится как нельзя лучше. В любовной сфере – никаких разочарований, даже наоборот, судьба может порадовать приятными сюрпризами.

Козерог

Чем меньше Вы сейчас будете проявлять инициативу, тем лучше. В общении с родными или в деловых разговорах Вы можете оказаться необъективными. Поэтому сначала думайте, а уж потом говорите. Зато в любовных отношениях вполне можете продемонстрировать свое красноречие.

Водолей

Сегодня придется покрутиться, но затраченные время и силы полностью себя окупят. Плоды Ваших усилий смогут заметно повысить настроение и укрепить веру в себя. На любовном фронте дела будут обстоять замечательно, если не станете слишком требовательны к своему партнеру.

Рыбы

На работе не стоит форсировать события. Нужно упорно и терпеливо продолжать начатые дела, наводить в них порядок. При любой возможности используйте время для отдыха. Физические нагрузки оптимальны на природе, на даче, в меньшей мере – в спортзале. Не помешает контроль над расходами.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака